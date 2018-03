Nexeo Solutions und Parx Plastics unterzeichnen Vertrag über den Vertrieb antibakterieller Polymere in Europa

(PRN) - -- Nexeo Solutions erweitert Portfolio in Europa durch Hinzunahme antiseptischer und antibakterieller Polymere

Sant Just Desvern, Spanien (ots/PRNewswire) - Nexeo Solutions, weltweit führend im Vertrieb von Kunststoffen, hat bekannt gegeben, dass es den Vertrieb der Produkte von Parx Plastics in Europa übernehmen wird. Parx Plastics ist Hersteller revolutionärer antibakterieller Polymere. Der Vertrag ermöglicht Nexeo Solutions durch die Hinzunahme neu entwickelter Materialien mit antiseptischen und antibakteriellen Eigenschaften wie Sanipolymers(TM) eine Erweiterung seines Portfolios.

"Wir sind sehr zufrieden, diese weltweit innovativen Materialien in unser Produktangebot aufnehmen zu können. Ich bin über die neuen Möglichkeiten, die diese Zusammenarbeit uns eröffnet, sehr erfreut", sagte Alan Arezes, Manager des Bereichs "EMEA Business Growth and Transformation" bei Nexeo Solutions.

"Die Partnerschaft mit Nexeo Solutions verschafft unserer innovativen und sicheren Technik zur Produktion antibakterieller Kunststoffe breitere Wahrnehmung und erhöht unsere Präsenz in Europa", sagte Michael van der Jagt, Mitbegründer von Parx Plastics.

In Sanipolymers(TM) findet sich eine biokompatible Lösung, welche Material und Oberfläche des Produkts bei Angriffen von Mikroben und Bakterien widerstandsfähiger macht. Die Entwicklung und Vermehrung von Bakterien auf der Oberfläche des Objektes wird verlangsamt und die Zahl der Mikroben und Bakterien stark reduziert - gemäß Messung nach ISO22196 um bis zu 99 %. Die eingesetzte Technik ist nicht zytotoxisch oder ökotoxisch. Kontakt mit Menschen oder Umwelt ist vollständig sicher. Zudem ist die patentierte Technik geeignet für Kunststoffe, die in Kontakt mit Lebensmitteln oder Materialien für sonstige Anwendungen kommen, die besonderen Vorschriften unterliegen, da keine Migration stattfindet und nur erlaubte Substanzen verwendet werden.

Über Nexeo Solutions

Nexeo Solutions ist der größte weltweit tätige Vertreiber für Chemikalien, Kunststoffe und Verbundmaterialien mit zentralisiertem Geschäftsmodell. Das Unternehmen stellt umfassende Logistik, gründliche Marktkenntnis, engagierte technische Expertise und Umweltdienstleistungen zur Verfügung. Nexeo Solutions ist ein Unternehmen in privater Hand und beschäftigt ca. 2.300 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Nexeo Solutions ist ein führender Anbieter von Chemikalien, Kunststoffen,

Verbundmaterialien und

Umweltdienstleistungen. Weitere Informationen unter:

www.nexeosolutions.com.

Über Parx Plastics

Parx Plastics, mit Hauptsitz in Rotterdam (Niederlande) und Niederlassungen in Bologna (Italien) und Ningbo (China), vermarktet eine innovative, biokompatible Technik, mittels derer antibakterielle und antimikrobielle Eigenschaften in Verbundmaterialien und Kunststoffe eingebracht werden können, deren Effektivität bis zu 99 % beträgt. Das Produkt ist weder toxisch noch zytotoxisch oder ökotoxisch und Ergebnis von mehr als 4 Jahren biomimetischer Forschung. Die antibakterielle und antimikrobielle Lösung ist vollständig sicher, verbleibt an Ort und Stelle, enthält keine Nano-(Silber-)Partikel und kann in Materialien für Lebensmittel und Medizin verwendet werden. Weitere Informationen unter:

www.parxplastics.com

http://www.parxplastics.com/ http://www.nexeosolutions.com/

