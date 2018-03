Gruppo Campari nimmt sich einen BULLDOG

London (ots/PRNewswire) - BULLDOG London Dry Gin, der als "mischbarster Gin der Welt" gilt, hat einen Vertrag mit Gruppo Campari für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten und auf bestimmten anderen internationalen Märkten abgeschlossen, der zum 1. Januar 2014 in Kraft treten wird. Gruppo Campari ist ein führender globaler Spirituosenkonzern und Inhaber symbolträchtiger Marken, darunter Campari®, Aperol®, SKYY® Vodka, Wild Turkey® Bourbon, Appleton® Estate Jamaican Rum.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der BULLDOG Gin Company bekanntgeben zu können. Mit BULLDOG Gin werden wir auf wichtigen Märkten eine Hauptrolle in der attraktiven obersten Premium-Gin-Klasse spielen und nicht zuletzt unseren Kunden und den Verbrauchern alle und zugleich die besten Zutaten für den Ultimate Negroni liefern", erklärte Bob Kunze-Concewitz, CEO von Gruppo Campari.

"BULLDOG steht für höchste Klasse, ist authentisch, extrem hochwertig und emotional ansprechend für versierte Verbraucher auf der ganzen Welt", sagt Anshuman Vohra, Gründerund CEO von BULLDOG. "Es ist eine große Ehre, mit einem erstklassigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das auf eine solch reiche Tradition zurückblicken kann. Diese Partnerschaft passt gut zu unserer globalen Expansionsstrategie und wird sicherstellen, dass BULLDOG seinen Platz im weltweiten Premium-Gin-Segment weiter behaupten wird."

Moelis & Co. war ausschließlicher finanzielle Berater für BULLDOG Gin.

INFORMATIONEN ZU BULLDOG

Seit seiner Einführung in Nordamerika 2007 und in Westeuropa 2009 hat sich das in privater Hand liegende Unternehmen BULLDOG Gin als Markenikone etabliert und ist heute einer der am schnellsten wachsenden Premium-Gins in Verkaufsstellen in ganz Nord- und Südamerika, Westeuropa und Teilen von Asien; das Getränk wird gegenwärtig in mehr als 26 Ländern aktiv vertrieben. Der mit mehreren Preisen ausgezeichnete BULLDOG wird in traditionellen Kupferdestillationsanlagen vierfach destilliert und mit einer Mischung aus 12 Kräutern aus acht Ländern versetzt; er wird in einem manuellen Verfahren in England hergestellt.

BULLDOG hat einen Alkoholgehalt von 40 % und wird in der typischen tief kohlegrauen Flasche mit ihren breiten Schultern und ihrem unverwechselbaren Nietenhals verkauft. Der "kämpferisch köstliche" Gin, der gegenwärtig in über 25 Ländern vertrieben wird, gilt als einer der am schnellsten wachsenden Premium-Gins der Welt. Das US-amerikanische Wine EnthusiastMagazine verlieh BULLDOG eine der höchsten Bewertungen, die jemals an einen Gin vergeben wurden, und bezeichnete ihn als "Spirituose der globalen Top 50".

INFORMATIONEN ZU GRUPPO CAMPARI

Davide Campari-Milano S.p.A. ist zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen ("Gruppo Campari") ein führendes Unternehmen auf dem globalen Getränkemarkt und ist in mehr als 190 Ländern weltweit tätig, mit Schwerpunkten in Europa und Nord- und Südamerika. Der Konzern wurde 1860 gegründet und ist heute der sechstgrößte im Premium-Spirituosensegment. Das Portfolio der Gruppe mit über 50 Marken umfasst Spirituosen, das Kerngeschäft, sowie Wein und Softdrinks. Zu den international bekannten Marken gehören Aperol, Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka und Wild Turkey. Die Hauptniederlassung von Campari liegt in Sesto San Giovanni, Italien; der Konzern besitzt 16 Werke und 4 Weingüter rund um die Welt und verfügt in 16 Ländern über ein eigenes Vertriebsnetz. Der Konzern beschäftigt mehr als 4.000 Menschen. Die Anteile der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI -Bloomberg CPR IM) werden seit 2001 an der italienischen Börse gehandelt. Weitere Informationen: www.camparigroup.com

