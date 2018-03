Davisco Foods International Inc. präsentiert neue spezialisierte IP-Inhaltsstoffe BiPRO® und WPC80 angesichts wachsender Nachfrage nach funktionalen und nahrhaften Molkeproteinen

Eden Prairie, Minnesota (ots/PRNewswire) - Davisco Foods International Inc. präsentiert drei neue Inhaltsstoffe zur Ergänzung seines Portfolios an Molkeproteinprodukten für Lebensmittel- und Ernährungsanwendungen. WPC80-Heat Stable, WPC 80 IP (Identity Preserved) und Instantized BiPRO IP bieten jeweils ihre eigene Funktion und ihren eigenen Nährwert. Davisco steht für hohe Qualität, Produktkonsistenz und reinen Geschmack. Diese neuen Inhaltsstoffe werden am Stand von Davisco (Nr. 9C22) in Frankfurt (Deutschland) auf der FIE- Food Ingredients Europe Expo präsentiert, die vom 19. bis 21 November stattfindet.

Whey Protein Concentrate 80, hitzestabil (WPC80-HS) ist eine Alternative zum Standard-Molkeproteinkonzentrat WPC80, hat einen Molkeproteingehalt von mindestens 80 % und enthält maximal 5 % Feuchtigkeit, 10 % Laktose und 6 % Minerale sowie gewöhnlich 5,5 % Fett. Das WPC80-HS eignet sich für thermisch behandelte Lebensmittel, bei denen die Proteinaggregation bei zu starker Anwendung problematisch sein kann, z. B. bei Saucen, Suppen, Getränken, Joghurt, Backwaren, Konfekten, Schmelzkäse, verarbeiteten Fleischwaren, Säuglingsnahrung, Ernährungsprodukten usw.

Instantized WPC80 IP ist ein agglomeriertes Molkeproteinkonzentrat mit einem Mindestproteingehalt von 80 %, das eine gute Verteilung mit Sonnenblumenlecithin bietet, einem nicht genetisch veränderten/identity preserved Inhaltsstoff, dessen Gehalt im Produkt unter 1,5 % beträgt. Während Molkeproteine für eine sehr hohe Löslichkeit bekannt sind, kann eine schnellere Verteilung in Trockenmischungen und bei bestimmten Vorgängen, für die eine schnelle Löslichkeit wichtig ist, vorteilhaft sein.

Instantized BiPRO IP bietet ebenfalls eine gute Verteilung mit einem nicht genetisch veränderten/identity preserved Sonnenblumenlecithin, jedoch in einem Molkeproteinisolat mit beispielloser Reinheit, das im Ionenaustauschverfahren entsteht. Es ist fettfrei und enthält keine Laktose. Wie alle BiPRO®-Molkeproteinisolate bietet das Instantized BiPRO IP eine sehr hohe Löslichkeit, klare Auflösung, reinen Geschmack und einen hohen Nährwert mit einem Mindestproteingehalt von 95 % auf Trockenbasis.

Diese drei neuen Produkte bieten die hohe Proteinqualität, für die Molkeproteine bekannt sind, sind leicht verdaulich, haben ein vollständiges Aminosäureprofil und enthalten hohe Mengen an verzweigtkettigen Aminosäuren einschließlich Leucin. Sie eignen sich zudem zur Veränderung der Textur und Bindung von Wasser in zahlreichen verschiedenen Lebensmitteln, ohne auf reinen Geschmack oder eine klare Angaben verzichten zu müssen. Die Molkeprotein-Spezialprodukte von Davisco sind in den Mengen 50 lb in einzeln abgepackten, stabilen Kraft-Beutel mit Polyäthylen-Innenmaterial und einer Mindesthaltbarkeit von zwei Jahren erhältlich. Das Protein Technology Center von Davisco unterstützt Sie gerne, diese oder weitere Produkte von Davisco entsprechend Ihrer Produktkonzeptanforderungen zu integrieren.

Davisco Foods strebt fortwährend nach Innovation bei der Entwicklung gesunder Molkeproteine für den Bereich Lebensmittel und Ernährung. Qualität steht bei allem, was wir tun, im Vordergrund. Kontaktieren Sie Davisco Foods, um mehr über unsere neuen Produkte und unser gesamtes Molkeproduktsortiment zu erfahren.

