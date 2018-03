B 83 - LR Köfer: Straßensanierung nach dramatischem Abrutsch läuft auf Hochtouren

Stellungnahme zur aktuellen Lage der B 83 "Kärntner Straße"

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Über neue Erkenntnisse zur Unglücksursache für die Zerstörung der Bundesstraße zwischen Wernberg und Velden, der B 83 "Kärntner Straße", berichtet Kärntens Straßenbaureferent Landesrat Gerhard Köfer (Team Stronach): "Es wurde festgestellt, dass beim abgerutschten Straßenabschnitt bisher nicht bekannte massive Wassereintritte in Form unterirdischer Quellen vorhanden waren, welche das Erdreich aufgeweicht und in weitere Folge den Straßenkörper zum Abrutschen brachten. Nachdem der Landesgeologe am Montag den Gefahrenbereich freigegeben hat, wurde umgehend mit den ersten Aufräumarbeiten begonnen."

Konkret wurden alle aus dem Hang austretenden Gewässer definiert, gefasst und in ein bestehendes Gerinne abgeleitet. Nachdem eine Zufahrtsrampe errichtet wurde, konnte gestern Mittag bereits mit dem Bau eines so genannten massiven "Böschungsfusses" begonnen werden.

"Aktuell kann festgestellt werden, dass der Hang stabil ist und derzeit auch keine Gefahr einer weiteren Rutschung besteht. Sofern sich die Witterungsverhältnisse nicht wieder verschlechtern, werden die Bauarbeiten weiterhin planmäßig verlaufen. Es werden alle Maßnahmen, wie die Errichtung eines neuen Entwässerungssystems, Steinschlichtung und die Anlieferung von Schüttmaterial, ergriffen, um auch in Zukunft in diesem Bereich weitere Bewegungen am Hang zu vermeiden", so Köfer weiter.

An der Unglücksstelle überwacht und koordiniert das zuständige Straßenbauamt die Bauarbeiten. Bleibt die Wetterlage stabil und treten auch sonst keine unvorhersehbaren Probleme auf, wird die Straße in rund vier bis sechs Wochen wieder befahrbar sein. "Der Schaden soll so schnell wie möglich behoben sein, damit die Verkehrsbehinderungen für die betroffene Bevölkerung so gering wie möglich gehalten werden", schließt Köfer.

