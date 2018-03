Schnieder Reisen: "Unberührtes Baltikum" mit Frühbucher-Ermäßigung / Kulturreise an die Newa: Die Paläste St. Petersburgs

Hamburg (ots) - Der Baltikumspezialist Schnieder Reisen wird in seinem Estland, Lettland und Litauen Programm 2014 neue Reise-Ideen vorstellen. Eine 11-tägige Erlebnisreise "Unberührtes Baltikum" führt nach Vilnius und in die Kulturhauptstadt Europas, nach Riga. Die barocke litauische Hauptstadt wird ebenso kulturell erkundet wie die lettische Hauptstadt, eine Schatzkammer des Jugendstils. Abseits von den touristischen Wegen werden Wanderungen, Floßfahrten und Radtouren angeboten. Der lettische Gauja Nationalpark, die Wasserburg Trakai, die Kurische Nehrung stehen ebenso auf dem Naturprogramm wie der nördlichste Weinberg der Welt, ein Besuch bei den Käsebauern und auf einem Öko-Bauernhof in Litauen. Die Reise ist ab 1595EUR pro Person im Doppelzimmer mit Fluganreise und Halbpension und diversen Ausflügen zu buchen. Im Reisepreis ist eine Frühbucher-Ermäßigung von 50EUR enthalten.

Weitere Rundreisen: "Baltische Hauptstädte" (7 Tage mit Fluganreise ab 939EUR incl. Frühbucher) und "Klassisches Baltikum und Kurische Nehrung" (8 Tage ab 1099EUR incl. Frühbucher) sind im Katalog und auf der Internetseite zu lesen. Für preisbewusste Reisende hat Schnieder Reisen neu die 7-tägige Reise "Vilnius, Riga und Tallinn entdecken" ab 645EUR aufgelegt. Die Fluganreise ist im Preis enthalten; die Transfers erfolgen bequem mit Linienbussen zwischen den Baltischen Hauptstädten.

Die russische Kulturmetropole St. Petersburg steht an 6 Terminen auf dem Reiseprogramm von Schnieder Reisen. Für jeweils 8 Tage bietet der Osteuropa Veranstalter ein umfangreiches Kulturprogramm an. Der berühmte Jussupow Palast, wo der Wunderheiler Rasputin ermordet wurde, wird ebenso besucht wie der Katharinenpalast mit dem legendären Bernsteinzimmer. Das Russische Museum, das Alexander Newski Kloster, das Kunstmuseum Eremitage und die Peter-Paul-Festung runden diese Städtereise ab. Die Reise "Paläste St. Petersburgs" ist mit Fluganreise, Ausflügen, Visum; Übernachtungen, Frühstück im 4-Sterne Hotel und 4 Mittagessen ab 1268EUR zu buchen.

