Volkshilfe startet Kampagne gegen Kinderarmut in Österreich: Foto-/Drehtermin mit Margit Fischer und Thomas Brezina

Offizieller Start für Spendenkampagne "Kinderarmut ist kein Märchen"

Wien (OTS) - Mit einer Straßenaktion startet die Volkshilfe am kommenden Mittwoch 20.11.2013 offiziell ihre neue Spendenkampagne für Kinder in Not in Österreich. Volkshilfe-Schirmfrau Margit Fischer wird anwesend sein und macht sich erneut für benachteiligte Kinder in Österreich stark. Sie unterstützt die Hilfsaktion gemeinsam mit Thomas Brezina.

Die von Young & Rubicam gestaltete Plakatkampagne zeigt drei "Märchenszenen", Thomas Brezina erzählt vor Ort drei eigens für die Kampagne geschriebene Kurzgeschichten. Er stand auch für den TV-Spot und den Hörfunk-Spot zu Verfügung. Volkshilfe Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger weist nicht nur mit aktuellen Zahlen und Forderungen auf das Thema Kinderarmut hin, sondern macht auch die neuen Kampagnensujets öffentlich.

Foto-/Drehtermin: Start für Spendenkampagne "Kinderarmut ist kein

Märchen"



Die Volkshilfe dankt den HauptsponsorInnen Wiener Städtische

Versicherungsverein, Bank Austria, T-Mobile Austria, Gewista sowie

den UnterstützterInnen Omnimedia, labstore, Wiener Klappe, Fotograf

Ricardo Herrgott und dem Medienpartner ORF.



Datum: 20.11.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Graben 12, 1010 Wien



