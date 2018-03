"Was gibt es Neues?": It's Tea-Time!

Am "Tag des Tees" mit Resetarits, Beimpold, Rudle, Mitterhuber und Lainer

Wien (OTS) - Zum "Tag des Tees" begrüßt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von "Was gibt es Neues?" am Freitag, dem 15. November 2013, um 22.00 Uhr in ORF eins Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Gerold Rudle, Markus Mitterhuber und Günther Lainer. Feine Teesorten gibt es aber nur für originelle Antworten auf Fragen wie: Warum besteht im italienischen Ort Tavullia eine Geschwindigkeitsbeschränkung von genau 46km/h? Der bayrische Kabarettist Georg Ringsgwandl ist auf Österreich-Tournee und hat gleiche eine Frage für das Rateteam mitgebracht: Was ist der 'Gassenzwang'?

"Was gibt es Neues?" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

