Stark frequentierte afrikanische Häfen öffnen sich dem Jade Master Terminal

Christchurch, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Die Hafenmanagementsoftware von Jade Software, Master Terminal,



wurden von einem der Betreiber der verkehrsreichsten Häfen Afrikas, der Ghana Ports and Harbours Authority, für den Betrieb zweier wichtiger Seehäfen gewählt.

Die ghanaischen Häfen Tema und Takoradi, die zu den am stärksten frequentierten Terminals in Westafrika zählen, liegen strategisch nahe an Schfffahrtsrouten und wichtigen Anlaufhäfen für Schiffe aus allen Kontinenten, und der Großteil der stetig zunehmenden Mineral-, Rohstoff- und Ölexporte des Landes werden über sie abgewickelt.

David Lindsay, der Managing Director von Jade sagte: "Wir sind stolz, dass mit Auftrag aus Ghana unser Master Terminal nun in zwei der wichtigsten Häfen in der am schnellsten wachsenden Region der Welt zum Einsatz kommt, in der die Frachtvolumen nennenswert steigen werden.

Dies ist auch strategisch wichtig, da wir Jade und den Master Terminal damit zum ersten Mal auf dem sich schnell entwickelnden afrikanischen Kontinent in Verwendung haben. Über die beiden ghanaischen Häfen werden ca. 17 Millionen Tonnen Stückgut und Container abgewickelt, und die Wachstumsaussichten sind in den kommenden Jahren enorm. Besonders der Containerverkehr sollte sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln".

Lindsay fügt hinzu, dass Master Terminal, mit seiner besonderen Fähigkeit, die Anforderungen von Stückgut- und Mehrfachterminalkunden abzudecken, perfekt für wachsende und ambitionierte Häfen wie Tema und Takoradi geeignet sei.

"Tema, der größere der beiden Seehäfen, ist auch eine florierende Industriestadt. In einem normalen Jahr legen in Tema durchschnittlich 1.650 Schiffe an, von Container- und Stückgutschiffen bis hin zu Tankern, Roll-on/Roll-off- und Kreuzfahrtschiffen, und Master Terminal bietet sich genau für diesen Mix an.

Wie Tema wird auch Takoradi von den führenden internationalen Reedereien angelaufen. Hinzu kommt, dass Takoradi wegen seiner Nähe zu den großen Öl- und Gasfeldern zusätzlich die spezialisierten Versorgungsschiffe unterstützen kann, die an Erschließungs- und Produktionsaktivitäten beteiligt sind."

Frau Alice Torkornoo, General Manager -- Business Development der Ghana Ports and Harbours Authority, sagte, dass der Hafenbetreiber nach einer Lösung für die effektive Steuerung seiner zwei stark frequentierten Häfen gesucht habe, die auch die erforderliche Skalierbarkeit für die Anpassung des Betriebs an die in den kommenden Jahren erwarteten, steigenden Volumen bieten würde.

"Master Terminal wurde gewählt, weil die Software unsere Anforderungen am besten erfüllt. Der Multi-Cargo-Aspekt passt genau zu unseren Häfen und die bewährte Technologie sowie das belastbare Unterstützungsnetz gaben uns das nötige Vertrauen, dass Master Terminal uns befähigen würde, neues Geschäft zu akquirieren und die Effizienz, die Sicherheit und das Konsumentenvertrauen bei gleichzeitiger Kostenreduktion zu steigern", sagte Torkornoo.

David Lindsay fügte hinzu, dass Jade sehr stolz sei, von der Ghana Ports and Harbours Authority gewählt worden zu sein, umsomehr als die Behörde vorhabe, sich über umfassende Expansions- und Modernisierungspläne in der Region entsprechend zu positionieren.

"Master Terminal ist das weltweit führende und am schnellsten wachsende Terminalbetriebssystem für Terminals mit gemischter Ladung. Ich bin überzeugt, dass damit auch die von der Ghana Ports and Harbour Authority erwartete Produktivitäts- und Effizienzsteigerung erzielt werden wird.

Jade bemüht sich nun auch Kanalpartner für den größeren afrikanischen Raum zu finden, welche die zunehmende Nachfrage nach dem Master Terminal unterstützen können."

Die Einführung in Tema und Takoradi beginnt noch in diesem Jahr und der laufende Betrieb wird 2014 aufgenommen.

Über Jade

Jade Software Corporation ist ein weltweit anerkannter und nachweislich erfolgreicher Innovator bei Software. Das Unternehmen konzipiert hochleistungsfähige Unternehmenslösungen, Anwendungen für digitale Geräte, fortschrittliche Technologieplattformen und spezialisierte Marktlösungen, die von wichtigen Unternehmen in der ganzen Welt eingesetzt werden.

Das Team von Jade besteht aus erfahrenen, engagierten Menschen, die aus einigen der führenden Unternehmen der Welt kommen. Diese Talente, kombiniert mit designfokussierten Methoden und leistungsstarken Technologien stellen sicher, dass Jade marktführende Lösungen anbieten kann.

Jade unterhält Niederlassungen in Neuseeland, Australien, USA, UK und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zu den Kunden von Jade zählen bekannte Finanzdienstleister sowie Telekommunikations-, Versorgungs-, Einzelhandels und Speziallogistikunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.jadeworld.com

Julien Leys PR Partners Tel. +64-21-655-598

Web site:

http://www.jademasterlogistics.com/products/master-terminal//

http://www.jadeworld.com/