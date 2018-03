Lotto: Oberösterreicher knackt Doppeljackpot und gewinnt 3,2 Mio. Euro

Solojoker mit 221.000 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Systematisch nahm ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich den Lotto Doppeljackpot in Angriff und hatte damit Erfolg. Der Mühlviertler wählte das System 0/12, erzielte einen Solosechser und knackte damit den Doppeljackpot im Alleingang. Der Glückliche hat sich gleich am Donnerstag Vormittag bei den Österreichischen Lotterien gemeldet und sich seinen Gewinn in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro bestätigen lassen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es sieben Gewinner. Vier Wiener sowie je ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich, der Steiermark und dem Burgenland erhalten dafür jeweils rund 24.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es eine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination. Sie gehört einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin aus der Steiermark. Er bzw. sie tat gut daran, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, drei Joker auf dem Wettschein spielen zu können: Denn die dritte Jokerzahl war die, die den Gewinn von rund 221.000 Euro brachte.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13.11.2013:

1 Sechser zu EUR 3.181.046,50 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 23.897,30 244 Fünfer zu je EUR 747,90 455 Vierer+ZZ zu je EUR 140,30 8.544 Vierer zu je EUR 35,20 9.928 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 125.171 Dreier zu je EUR 4,20 317.441 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 4 14 17 23 26 33 Zusatzzahl: 38

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13.11.2013:

1 Joker zu EUR 220.789,00 6 mal EUR 7.700,00 123 mal EUR 770,00 1.246 mal EUR 77,00 12.119 mal EUR 7,00 120.010 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 4 4 0 6 1 1

