AVISO Pressekonferenz: Akute Versorgungsmängel in Österreich: Neuer Kinderhilfsfonds für Soforthilfe, 20.11.13/9:30 Uhr, Kinderinfo Wien

Wien (OTS) - Wenn es um die Kinder- und Jugendgesundheit geht, ist die Versorgungslage in Österreich noch immer dramatisch schlecht. Die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) nimmt den Weltkinderrechtstag am 20. November einmal mehr zum Anlass, im Rahmen dieser Pressekonferenz Daten und Fakten zur Versorgungslage für chronisch kranke und behinderte Kinder und Jugendliche zu präsentieren und der neuen Regierung einige Lösungsvorschläge mit auf den Weg zu geben. Gesellschaftspolitisch ist der Kinderliga als Dachverband, der über 60 Mitgliederorganisationen vereint, in den letzten Jahren einiges gelungen. Diese Erfolge greifen aber für das einzelne betroffene Kind oft noch zu kurz. Der Mangel an Therapieplätzen ist vielen nicht bewusst, stürzt Familien und Kinder aber in eine große Not.

Um nicht nur Bewusstsein zu schaffen, sondern aktiv und unbürokratisch bei Härtefällen helfen zu können, gründeten Vorstandsmitglieder der Kinderliga den Kinderhilfsfonds und präsentiert diesen erstmals im Rahmen dieser Pressekonferenz. Diese Direkthilfe ist ab sofort aktiv, wo Familien durch die Erkrankung oder Behinderung ihres Kindes in Not geraten sind. Wie diese Hilfe konkret aussieht und wo der Kinderhilfsfonds aktiv werden wird, erfahren Sie von Ihren Ansprechpersonen am Podium.

