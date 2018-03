RK-Terminvorschau vom 18. NOVEMBER bis 6. DEZEMBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 18. NOVEMBER bis 6. DEZEMBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 18. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Voranschlag 2014 11.00 Uhr, Pressebesichtigung: Präsentation der neuen permanenten Ausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute", Anmeldung unter: pr @ stalzerundpartner.com (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Volkskrankheit Übergewicht" mit Norbert Bachl, Bernhard Ludvik, Andrea Podczeck- Schweighofer, Konrad Steinbach, Johann Wojta (Rathaus, 1., Felderstraße 1, Feststiege 1, Festsaal) 19.00 Uhr, Präsentation Hörbuch "Stadtflanerien - Innere Stadt" (Musiksammlung der Wienbibliothek, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock, Loos-Räume) DIENSTAG, 19. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Voranschlag 2014 MITTWOCH, 20. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zimmer 223) DONNERSTAG, 21. NOVEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Landtag 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr, Filmpräsentation: "my favorite.n visions", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 17.40 Uhr, Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Wien anlässlich des Besuches S.E. des Präsidenten der Ukraine Viktor Yanukovitsch mit Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Verleihung des Marianne Ringler- Preises "Zwischen Blindheit und Überfürsorge. Was schützen wir eigentlich, wenn wir unsere Kinder schützen?", Vortrag: Paulus Hochgatterer (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 22. NOVEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Vorstandsdirektor i.R. Komm.-Rat Ing. Mag. Helmut Miksits sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an OSR i.R. Dr. Karl Kamhuber durch Landeshauptmann-StVin Brauner (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 26. NOVEMBER: 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Um den Ersten Weltkrieg zu verstehen, muss man Karl Kraus lesen." (Lesesaal der Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock) DONNERSTAG, 28. NOVEMBER: 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr, Diskussion "Experimentelle Forschung, Lehre und Praxis im Kontext der wachsenden Stadt", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 18.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: Verleihung des Wiener Preises für Stadtgeschichtsforschung an Anton Tantner: "Zu den historischen Wurzeln der Kontrollgesellschaft", Vortrag: Anton Tantner (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 29. NOVEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Obermedizinalrat" an Oberstarzt Medizinalrat Dr. Günther Fuchssteiner und Medizinalrat Dr. Peter Walther Roesler sowie des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Medizinalrat/rätin" an Dr. Johannes Bauer, Dr. Thomas Hartlieb, Dr. Peter Kogelbauer, Oberärztin Dr.in Ingrid Melzer-Wilhelm, Oberleutnantarzt Dr. Rudolf Paula und Oberrat Dr. Hamid Schirasi-Fard durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) MITTWOCH, 4. DEZEMBER: 10.30 Uhr, Überreichung der Preise der Stadt Wien für das Jahr 2013: Architektur: Mag. Werner Neuwirth Bildende Kunst: Mag.a Dorothee Golz, Prof. Frantisek Lesák, Mag.a Matta Wagnest und Prof. Herwig Zens Literatur: Gustav Ernst Musik: Mag.a Gabriele Proy Publizistik: Erich Klein Volksbildung: Univ.-Prof.in Dr.in Maria Teschler-Nicola Wissenschaften: Univ.-Prof. Dipl.-Dolm. DDr. Herbert Hausmaninger/Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften, O. Univ.-Prof. Dr, Oswald Wagner/Medizinische Wissenschaften und Univ.-Prof. Dr. Markus Arndt/Natur- und technische Wissenschaften durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 5. DEZEMBER: 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr Diskussion "Bürgerinnen und Bürger gestalten ihre Stadt!?", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) FREITAG, 6. DEZEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Sportehrenzeichens der Stadt Wien an Fritz Emersberger, Dr. Fritz Fila, Ing. Franz Heher, Dr. Peter Pfannl, Elisabeth Prager und Anatole Richter sowie der Sportehrennadel der Stadt Wien an Mag.a Sonja Anderl und Raphael Petr durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) 14.00 Uhr, Überreichung der Einsatzmedaille des Landes Wien an Andrea Gänsdorfer, Alexander Huber, Adriana Kikusova durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal)

