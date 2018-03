Wiener-Linien-Straßenbahnen mit Fähnchen der Aids Hilfe Wien unterwegs

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr unterstützen die Wiener Linien wieder die Aids Hilfe Wien, um gemeinsam das Thema HIV und AIDS vermehrt in den Köpfen der Wienerinnen und Wiener zu verankern. Anlässlich des Internationalen Welt-Aids-Tages am 1. Dezember 2013 werden die rund 530 Straßenbahnen der Wiener Linien mit Aids-Hilfe-Fähnchen geschmückt. Diese sind zwischen Samstag, 16. November und Samstag, 7. Dezember im Straßenbahnnetz unterwegs.

Die Aids Hilfe Wien leistet wichtige Präventions- und Unterstützungsarbeit, die die Wiener Linien mit der Beflaggung der Straßenbahnen gerne unterstützen. "Wir setzen damit ein klares Zeichen und machen das Thema in der ganzen Stadt sichtbar. Nicht nur bei unseren Fahrgästen sondern auch bei allen, die unsere Straßenbahnen wahrnehmen kann damit mehr Bewusstsein für die Immunschwächekrankheit AIDS geschaffen werden", so Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Spendeninfo: Die Aids Hilfe Wien freut sich über jede finanzielle Unterstützung.

Aids Hilfe Wien

Bank Austria Creditanstalt

BLZ 12000

Kto. Nr.: 240 115 606/00

Bild:

http://www.bildstrecke.at/Alle/Images/detail/9818?filter=fahne&filter

Category=Alle

