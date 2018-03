Unternehmensinteressen strategisch steuern / Seminar zu Public Affairs in München

Welche Herausforderungen und Chancen Public Affairs bieten, zeigt Referent Christian Cordes am 11. Dezember in München. Er vermittelt wie Unternehmen, Verbände und Vereine eine neue Qualität in der Durchführung der eigenen Public Affairs erreichen und an Reputation gewinnen. Public Affairs versteht sich in diesem Media Workshop als Teildisziplin der PR und bezeichnet das strategische Management von Unternehmensinteressen gegenüber wichtigen Stakeholdern. Dieses Seminar richtet sich an alle Verantwortlichen in Unternehmen und Non-Profit Organisationen, die gezielt mit Interessensvertretern in den Austausch treten wollen. Sie lernen ihre Interessenvertretung besser einzuschätzen und individuell anzupassen.

"Public Affairs - Unternehmensinteressen strategisch steuern" am 11. Dezember 2013 in München Alle Informationen zum Seminar: http://www.media-workshop.de/PM/1946

Über den Referenten:

Christian Cordes (Jahrgang 1969) ist ausgewiesener Praktiker für Kommunikation und Lobbying. Zuletzt in leitender Verantwortung für Kommunikation bei Coca-Cola, Bacardi und Campbell Soup. Als Inhaber des Beratungsunternehmens CordesConcept fokussiert er die Schwerpunkte Nachhaltigkeit, Reputation und Krisenmanagement. Sein Verständnis von Kommunikation ist davon geprägt, dass Kommunikation und Interessenvertretung einen messbaren Beitrag zum Organisationserfolg leisten müssen.

Zum Fortbildungsprogramm der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

