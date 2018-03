8.000 EUR für Ihre Karikatur

Brüssel (ots/PRNewswire) - Der Wettbewerb "Press Cartoon Europe 2014" (PCE) bietet gut dotierte Barpreise für Karikaturen, die im Jahr 2013 in Zeitungen und Zeitschriften der europäischen Länder veröffentlicht wurden. Die vorausgehenden fünf Ausgaben zeigten Arbeiten von hunderten Cartoonisten aus allen europäischen Ländern. Die Preise gingen in den Vorjahren an Riber aus Schweden (2009), Burkhard Mohr aus Deutschland (2010), Karl aus Belgien (2011), Jos Collignon aus den Niederlanden (2012) und Michel Cambon aus Frankreich (2013).

PCE 2014 wird wiederum einen Hauptpreis in Höhe von 8.000 EUR verleihen sowie jeweils einen mit 1000 EUR dotierten zweiten und dritten Preis. Am PCE 2014 können ausschliesslich im Jahr 2013 veröffentlichte Karikaturen teilnehmen. Cartoonisten können maximal drei Arbeiten bis zum 1. Januar 2014 bei evi @ presscartoon.com einreichen. Es werden lediglich elektronische Einsendungen berücksichtigt. Die Teilnahmebedingungen, das Anmeldeformular und weitere Informationen können unter der gleichen E-Mailadresse angefordert werden. Die Teilnahme am PCE-Wettbewerb ist kostenlos.

Kontakt: Karel.anthierens @ telenet.be , (+32-2-475744323) oder evi @ presscartoon.com. Website: http://www.presscartoon.com