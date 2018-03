Österreichischer Zeitschriftenpreis geht an Thomas Trescher vom Monatsmagazin "Datum"

Platz 2 geht an Susanne Wolf von der "Wienerin" - 3. Platz errang Andrea von Kerssenbrock für ihren Artikel im "Universum Magazin" - Justizministerin Karl überreicht Preise

Wien (OTS) - Der Österreichische Zeitschriftenpreis 2013 des Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverbandes (ÖZV) geht an das Monatsmagazin "Datum". Journalist Thomas Trescher errang die Auszeichnung mit dem Artikel "Wie wir sterben wollen". Der Autor stellt darin die Frage nach dem Wert des Lebens: "Wir werden immer älter und immer kränker - und immer teurere Medikamente versprechen ein noch längeres Leben. Doch wie viel ist das Leben wert, wie viel Leid und wie viel Geld?" Sowohl die Herangehensweise an dieses heikle Thema als auch den analysierenden Stil hat die Jury für auszeichnungswürdig befunden. Der erste Platz ist mit einem Preisgeld im Umfang von 3.000 Euro dotiert.

Justizministerin Beatrix Karl betont anlässlich der Überreichung der Preise, die am Abend des 14. Novembers in Wien stattfindet: "Mit dem Zeitschriftenpreis holt der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband einmal jährlich die Menschen vor den Vorhang, die hinter gut recherchierten journalistischen Publikationen stehen. Auszeichnungen wie der Zeitschriftenpreis zeigen uns, dass Journalismus etwas wert ist. Gerade in einem Kunst- und Kulturland wie Österreich ist eine lebendige und vielfältige Medienlandschaft unverzichtbar. Als Justizministerin ist mir das ein wichtiges Anliegen. Das Internet, mit all den wertvollen Errungenschaften, die es uns bringt, stellt uns hier aber vor große Herausforderungen. Denn für viele scheint geistige Leistung nichts mehr wert zu sein, sobald das Internet ins Spiel kommt. Für mich ist klar: Auch das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Kreative Leistungen müssen auch im digitalen Zeitalter noch etwas wert sein, sonst verarmt unsere Gesellschaft geistig und kulturell."

ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler hebt die redaktionelle Qualität sowohl der Einreichungen als auch der ausgezeichneten Arbeiten hervor und gratuliert den Preisträgern. Die journalistische Qualität von Fachmedien und Zeitschriften würde sich aber in Zukunft nur weiter steigern lassen, "wenn das geistige Eigentum einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft einnimmt. Laut einer aktuellen ÖZV-Mitgliederumfrage wissen wir, dass drei Viertel unserer Mitglieder digitale Angebote betreiben. Im Durchschnitt erwirtschaften sie mit diesen Angeboten mehr als zehn Prozent ihrer Umsätze. Vom verbleibenden Viertel, welches noch keine digitalen Aktivitäten setzt, wollen acht Prozent in Hinkunft im digitalen Bereich aktiv werden. Damit wir aber nachhaltig digital wachsen können, müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen." Daher setzt sich der ÖZV für ein Leistungsschutzrecht für Zeitschriftenverleger ein.

Platz 2 geht an die Zeitschrift "Wienerin". Susanne Wolf hat mit ihrem Beitrag "Mitten ins Herz getanzt" ein berührendes Porträt einer Tanzgruppe geschaffen, in der Menschen mit Down Syndrom sich ausdrücken und Anerkennung finden können. Dabei spricht sie auch gesellschaftliche Themen an wie die pränatale Diagnostik. Sie will informieren und Schwangeren die Angst vor einer Behinderung des Kindes nehmen. "Kraftvolle Tanzszenen sind auch in den Fotos festgehalten und unterstützen den Text, der dazu aufruft, Menschen mit Down Syndrom ihr Leben leben zu lassen", so die Begründung der Jury.

Auf Platz 3 landete der Artikel "Dr. Horse" des "Universum Magazins". Hier porträtiert Andrea von Kerssenbrock Pferde, die durch ihre feine Wahrnehmung und unmittelbare Körpersprache Menschen heilen. Eine Stute etwa, die gemeinsam mit einer Therapeutin eine Frau aus dem Wachkoma geholt hat. Die Jury würdigt den "sprachlich ansprechenden" Artikel, die ausdrucksvollen Pferdefotos und "die grafische Gestaltung mit Beschreibungen, die direkt in die Bilder gesetzt wurden".

Mit dem Österreichischen Zeitschriftenpreis zeichnet der ÖZV seit drei Jahrzehnten besonders gelungene Zeitschriftenbeiträge aus. Eingereichte Beiträge müssen in Österreich gedruckt oder digital publiziert worden sein und der Information und Unterhaltung eindeutig definierter Ziel- und Lesergruppen dienen. In der diesjährigen Jury unter der Leitung von KfJ-Geschäftsführerin Elisabeth Wasserbauer vertreten waren der ehemalige ÖZV-Geschäftsführer Wolfgang Brandstetter, "Gewinn"-Herausgeber Georg Waldstein sowie Günther Greul.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Zeitschriften- und Fachmedien-Verband

Mag. Andreas Csar

Mobil: +43 664 33 29 419

Email: andreas.csar @ oezv.or.at