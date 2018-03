GRAZIA erscheint mit umfangreichem Jewellery-Special und zeigt die glamourösesten Schmucktrends und funkelnde Fashion- und Beauty-Looks

Hamburg (ots) - Heute erscheint das Premium-Fashion-Weekly mit einer 132 Seiten starken Ausgabe 47/13 im Großformat und umfangreichem Schmuck-Special. Darin stellt die Redaktion insgesamt 141 ultraglamouröse Schmucktrends von den angesagtesten Designern vor und zeigt atemberaubende Forever-Pieces, die elegantesten Cocktail-Looks und die schönsten Uhren-Styles. Auch im Fashion- und Beauty-Bereich haben Edelsteine einen großen Einfluss, wie die aktuellen Trends beweisen: Ob Jewel-Skirts, Statement-Heels oder das One-Billion-Dollar-Make-Up - überall spielen die edlen Steine jetzt eine große Rolle.

Astrid Saß, Chefredakteurin GRAZIA: "Für unsere Big Jewellery Ausgabe haben wir die aufregendsten Schmuck-Highlights und Uhren-Trends stimmungsvoll in Szene gesetzt und dabei die renommiertesten Designer und hochkarätigsten Marken der Branche vereint. Wir zeigen, dass Glamour und Luxus die Fashion und Beauty stark beeinflussen und inspirieren unsere Leserinnen, die bevorstehenden Festtage zum Leuchten und Glänzen zu bringen."

Die GRAZIA mit großem Jewellery-Special (Ausgabe 47/13) ist ab heute zum Copypreis von 2,20 Euro im Handel erhältlich.

Über GRAZIA

Als internationales Premium-Fashion-Weekly bietet GRAZIA jungen, modeinteressierten Frauen eine Mischung aus Fashion- und People-News sowie Zeitgeschehen. GRAZIA erscheint im G+J / Klambt Style-Verlag GmbH & Co. KG. Die verkaufte Auflage von GRAZIA liegt bei 181.836 Exemplaren (IVW III/2013). Der Titel ist zum Copypreis von 2,20 Euro erhältlich. GRAZIA erscheint weltweit in 20 internationalen Ausgaben, unter anderem in Frankreich, UK, China und Australien. Gegründet wurde GRAZIA 1938 in Italien vom Verlag Arnoldo Mondadori S.P.A., Mailand, der auch Lizenzgeber für die deutsche Ausgabe ist.

