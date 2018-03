BATS Chi-X Europe heißt Lyxor-ETFs willkommen

(PRN) - -- Lyxor wird der zweite ETF-Anbieter mit Listing an der BATS Chi-X Europe; ab dem 25. November 2013 werden zwei ETFs in den Handel aufgenommen

London (ots/PRNewswire) - Die BATS Chi-X Europe gab heute bekannt, dass Lyxor Asset Management, ein führender Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETF) und eine Tochter der Societe Generale Group, ab Montag, den 25. November 2013 zwei ETFs am geregelten Markt der BATS Chi-X Europe listen wird.

Der Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets wird in US-Dollar gehandelt und über Euroclear UK & Ireland abgewickelt. Der Lyxor UCITS ETF EURO STOXX 50 wird hingegen in Euro gehandelt und über Euroclear France abgewickelt.

Lyxor verwaltet ETFs im Wert von über 41 Milliarden US-Dollar und ist damit der drittgrößte ETF-Anbieter Europas.

Mark Hemsley, der CEO der BATS Chi-X Europe, erklärte: "Lyxor zählt zu den führenden Anbietern von börsengehandelten Fonds in Europa. Wir sind begeistert, das Unternehmen auf unserer gesamteuropäischen Handelsplattform willkommen zu heißen. Lyxors Entschluss, seine Produkte an der BATS Chi-X Europe zu listen, unterstreicht unser Engagement für einen effizienten und grenzübergreifenden gesamteuropäischen Kapitalmarkt zum Wohle aller Marktteilnehmer."

"Dank der gesamteuropäischen Tragweite der BATS Chi-X Europe können wir Emittenten einen einzigen und dabei neutralen Zugang zu diversen Investoren aus ganz Europa bieten, während unsere Marktteilnehmer völlig problemlos auf innovative Finanzprodukte zugreifen können", ergänzte er.

Arnaud Llinas, Leiter der Abteilung ETFs und Indexing bei Lyxor, erklärte: "Die Partnerschaft mit der BATS Chi-X Europe ist ein Zeichen für unser kontinuierliches Engagement, europäischen ETF-Investoren innovative Handelslösungen zu bieten. Die Fragmentierung des europäischen Markts stellt für ETF-Anbieter eine Herausforderung dar, da erhebliche Einschränkungen bezüglich der Liquidität einzelner Produkte bestehen. Da uns die BATS Chi-X Europe eine gesamteuropäische Handelsplattform bietet, können wir die Liquidität unserer Produkte erhöhen und ihre Effizienz so gezielt steigern. Dies ist eine ausgesprochen positive Entwicklung für die gesamte ETF-Branche."

Mit ihrem Listing-Geschäft setzt die BATS Chi-X Europe verschiedene Initiativen um, die auf eine Erweiterung des europäischen ETF-Markts abzielen. Durch die intensive Kooperation mit Emittenten, Investoren und Handelsteilnehmern bringt das Unternehmen Innovationen auf den Markt und trägt zugleich dem Bedarf an erhöhter Transparenz und Liquidität bei ETFs Rechnung.

Zu diesen Innovationen zählt auch das CLP-Programm (Competitive Liquidity Provider), das BATS zunächst für sein US-amerikanisches Listing-Geschäft einführte und Market-Makern verschiedene Anreize für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Orderbücher bieten soll. Diese sind erforderlich, um eine Reihe verschiedener Investoren für die Produkte von Emittenten zu gewinnen.

Nach Marktanteil und Nominalwert der gehandelten Aktien ist die BATS Chi-X Europe die größte gesamteuropäische Wertpapierbörse. Als eine Recognised Investment Exchange darf die BATS Chi-X Europe neben ihrem bestehenden Sekundärmarktgeschäft auch einen geregelten Markt für Erst- und Zweitlistings betreiben. Im Mai 2013 erteilte die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) der BATS Chi-X Europe den Status einer Recognised Investment Exchange.

Unternehmen, die sich für ein Listing an der BATS Chi-X Europe interessieren, können sich per E-Mail an SalesEurope @ bats.com wenden.

Informationen zu Lyxor Asset Management

Ein spezialisierter und weltweit aktiver Vermögensverwalter de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4d0fb443Lyxor Asset Management ist eine 1998 gegründete Tochtergesellschaft der Societe Generale. Lyxor beschäftigt über 600 Experten weltweit und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 110 Milliarden US-Dollar, die sich auf vier leistungsstarke Anlagesegmente verteilen: alternative Anlagen, ETFs und Indexing, Multi-Asset-Investments sowie strukturierte Anlagen.

Unsere Investmentexperten bieten institutionellen Anlegern Vermögensverwaltungs- und Beratungslösungen in allen Anlageklassen. Mit seiner ausgeprägten Firmenkultur, die insbesondere auf Marktforschung und Risikomanagement ausgerichtet ist, zählt Lyxor zu den führenden Unternehmen für innovative, transparente und flexible Vermögensverwaltung.

Als einer der erfahrensten ETF-Anbieter verwaltet Lyxor ETFs im Wert von über 41 Milliarden US-Dollar und rangiert damit europaweit an 3. Stelle. Mit mehr als 250 ETFs, gelistet an 12 regulierten Börsen weltweit, bietet Lyxor Investoren eine äußerst flexible Möglichkeit zur Diversifizierung ihrer Vermögensverteilung über alle Anlageklassen hinweg (Aktien, Anleihen, Geldmärkte, Rohstoffe). Hinsichtlich der Liquidität seiner ETFs rangiert Lyxor europaweit an 2. Stelle. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen auch zu Performance- und Tracking-Effizienz sowie Liquidität und Transparenz, wie die im Jahr 2011 eingeführte Lyxor-Qualitätscharta für ETFs belegt.

