VP-Korosec: Herzliche Gratulation an Michael Landau

Wien (OTS) - "Nach vielen Jahren ausgezeichneter Zusammenarbeit auf der Wiener Ebene wünsche ich Michael Landau alles erdenklich Gute für seine neue Tätigkeit als Präsident der Caritas Österreich!" begrüßt Abgeordnete Ingrid Korosec, Sozialsprecherin der ÖVP Wien, die Wahl des Caritas Direktoriums.

"Beim scheidenden Präsidenten Franz Küberl möchte ich mich für sein großes Engagement und seinen Einsatz in den vergangenen 18 Jahren ausdrücklich bedanken und wünsche auch Ihm nur das Beste für seine Zukunft!" so Korosec weiter.

"Michael Landau wird auch in seiner neuen Position ein engagierter Vertreter für Menschen in Not sein und insofern das christliche Füreinander vorleben!" so Korosec abschließend.

