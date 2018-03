Johnson Controls unterstützt Wachstum von Volvo in China mit neuem Werk / Johnson Controls erweitert mit Joint Venture Präsenz in West-China

Chengdu, China (ots) - Johnson Controls, weltweit führender Anbieter von Autositzen, Sitzkomponenten, automobiler Elektronik und Innenausstattung, stärkt durch die Eröffnung eines neuen Werkes im chinesischen Chengdu weiter seine Produktionskapazitäten in West-China. Das Joint Venture-Unternehmen Chongqing Yanfeng Johnson Controls Automotive Components Co., Ltd. ("CQYFJC") hat in der Stadt ein neues Werk eröffnet, das komplette Sitzsysteme, Dachhimmel und Träger für Mittelkonsolen an das dortige neue Volvo-Werk liefert.

"Johnson Controls ist weltweit Partner von Volvo und strategischer Lieferant. Wir beliefern unsere Kunden auf der ganzen Welt mit erstklassigen Produkten, Technologien und Dienstleistungen", sagt Johannes Roters, Group Vice President und General Manager China von Johnson Controls Automotive Experience.

Mit dem Start der Fahrzeugprogramme von Volvo in Chengdu ist Johnson Controls der erste große Zulieferer, der dort ein Werk errichtet und in kürzester Zeit die Fertigung aufgenommen hat. Beginn der Bauarbeiten war erst im November 2012.

Das Werk liegt in der Chengdu Economic & Technological Development Zone und beschäftigt aktuell 100 Mitarbeiter, die die Produktion von Volvo in Chengdu unterstützen. Das erste Projekt des Werks ist die Produktion von Komponenten für den Volvo S60L.

Das neue Werk ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte von Johnson Controls in West-China und stärkt die Stellung des Unternehmens auf dem chinesischen Automobilmarkt.

"Wir setzen alles daran, die wachsenden Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Zusammen mit unseren Partnern arbeiten wir kontinuierlich daran, Automobilherstellern in China Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die Weltklasse sind", sagt Johannes Roters. "Das Werk in Chengdu unterstreicht unser Engagement für den chinesischen Markt, unsere Kunden und Geschäftspartner."

Über Johnson Controls

Johnson Controls ist ein globales Unternehmen mit einem breit gefächerten Produkt- und Serviceangebot und Kunden in über 150 Ländern. Mit unseren 168.000 Mitarbeitern stellen wir hochwertige Produkte her und bieten Dienstleistungen und Lösungen, mit denen wir die Energie- und Betriebseffizienz von Gebäuden optimieren. Starterbatterien für konventionelle Fahrzeuge, fortschrittliche Energiespeicher für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Innenraumlösungen für die Automobilindustrie ergänzen unser Portfolio. Unser Engagement zur Nachhaltigkeit reicht zurück bis zu unseren Wurzeln im Jahre 1885, als wir den ersten elektrischen Raumthermostat erfanden. Durch unsere solide Wachstumsstrategie und den Ausbau von Marktanteilen schaffen wir Werte für unsere Anteilseigner und tragen zum Erfolg unserer Kunden bei.

Über Johnson Controls Automotive Experience

Johnson Controls Automotive Experience ist weltweit führend bei Autositzen, Dachhimmelsystemen, Türverkleidungen, Instrumententafeln und Elektroniksystemen. Mit unseren Produkten und Technologien sowie moderner Fertigungskompetenz unterstützen wir alle großen Automobilhersteller bei der Differenzierung ihrer Fahrzeuge. Mit 240 Standorten auf der ganzen Welt sind wir dort vertreten, wo unsere Kunden uns brauchen. Vom Einzelbauteil bis hin zum kompletten Innenraum - Komfort und Design unserer Produkte begeistern die Konsumenten. Mit unseren weltweiten Kapazitäten rüsten wir pro Jahr ca. 50 Millionen Fahrzeuge aus.

