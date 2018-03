Save The Children International, Pepsico, Marriott Hotels und mehr treten im Zuge des neu gestalteten Finance Transformation Summit & Corporate Finance Boardrooms 2014 als Referenten auf

London (ots/PRNewswire) - Aufgrund wirtschaftlicher Turbulenzen, Marktvolatilität sowie der verstärkten Prüfung von Finanzergebnissen und den sich daraus ergebenden unternehmerischen Herausforderungen fällt es Finanzabteilungen nach wie vor schwer, dem übergeordneten Unternehmen Mehrwerte zu bieten.

Im nunmehr 11. Jahr bietet der von IQPC veranstaltete Finance Transformation Summit & Corporate Finance Boardrooms 2014 erfrischende Einblicke bezüglich der Frage, welche Veränderungen in der gesamten Finanzabteilung nötig sind, damit sie wertvolle Einblicke liefern, kaufmännische Führung bieten, als betriebswirtschaftliches Sprachrohr dienen und zu Kostenvorteilen und gestrafften Prozessen beitragen kann.

http://www.financetransformationeurope.com/news

Zu den Höhepunkten des Finance Transformation Summit & Corporate Finance Boardrooms zählen:

Fallstudien zum Thema Standortstrategie und Startschwierigkeiten in den Niederlanden und China

Gestreamte Tagungen bezüglich der Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die aus kaufmännischen Daten gewonnenen umfassenden Einblicke auch zum Ausbau des gesamten Unternehmens beitragen

Keynote-Sessions über die veränderte Funktion der Finanzabteilung und die Bedeutung von Mehrwerten

Fallstudien über die Vorteile einer durch Technologie ermöglichten Beschaffung und Entflechtung von BPO zur Förderung der Transformation in bestehenden Einrichtungen

Keynote-Sessions über das Ende der nachträglichen Bilanzierung, um zu gewährleisten, dass Ihr Unternehmen auf dem richtigen Weg ist

Diese Themen werden von führenden Experten auf diesem Gebiet erörtert, darunter:

Caroline Stockmann, Chief Finance Officer, Save the Children International

Satya Anand, Chief Finance Officer, Marriott Hotels

Michael Samonas, Chief Financial Officer, SIDMA

Alain Bridoux, ehemaliger Chief Financial Officer, Sandvik

Dario Zangrandi, Chief Financial Officer, Pepsico

Ganz gleich, ob es um die strategische Überarbeitung des Vertriebsmodells, die Einsparung einiger Sekunden bei der Fakturierung oder die Teilung entscheidungsrelevanter kommerzieller Analysen in Echtzeit mit Ihren Geschäftsinteressenten geht - das diesjährige Programm bietet eine einzigartige Plattform, um Ihre Branchenkollegen näher kennenzulernen und neue Tipps und Methoden zu entdecken, mit deren Hilfe sie entscheidenden Einfluss auf die Zukunft Ihrer Finanzabteilung nehmen können.

Der Finance Transformation Summit & Corporate Finance Boardroom findet vom 10. bis 12. Februar 2014 im Hilton London Syon Park in London (Vereinigtes Königreich) statt. Das Programm, Veranstaltungsdetails sowie Anmeldeinformationen für das Forum erhalten Sie auf http://www.financetransformationeurope.com/news, unter den Rufnummern +1-646-378-6026 / +44(0)207-036-1300 oder per E-Mail an enquire @ iqpc.co.uk.

Pressekontakt: Veronica Araujo, +44(0)20-7368-9748, veronica.araujo @ iqpc.co.uk oder besuchen Sie

Die Presse ist herzlich eingeladen, an diesem bedeutenden Branchenforum teilzunehmen. Sollten Sie an einem kostenlosen Presseausweis interessiert sein, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Veronica Araujo veronica.araujo @ iqpc.co.uk