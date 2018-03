CHARITY ONLINE AUKTION VON FESCHMARKT & BOICUT

Der Reinerlös des Design-Holzofen von Boicut kommt dem Verein Ute Bock zugunsten. Zu besichtigen ist das Exponat am FESCHMARKT #7 in der Ottakringer Brauerei.

Wien (OTS) - Der FESCHMARKT bittet ab 14.11. um 16 Uhr zur Online-Auktion zugunsten des Flüchtingsvereins Ute Bock. Zur Versteigerung gelangt der Ofen der Firma Wood-Bockstove, der vom Künstler Boicut gestaltet wurde. Das Exponat trägt den Titel "Burn Baby Burn" und ist geschmückt mit Motiven zum Thema Feuer. "Ich möchte meine Arbeit nutzen, um etwas an Wärme zurückzugeben. Dorthin, wo sie fehlt "erzählt der Künstler, dessen Werke in Kooperationen mit namhaften Lifestyle-Labels veröffentlicht werden.

Zu besichtigen ist das Einzelstück von 15.-17.11. am FESCH'MARKT#7 in der Ottakringer Brauerei. 10 Tage lang kann via ebay mitgesteigert werden. Der Rufpreis liegt bei 1500 Euro. Weitere informationen unter

http://www.feschmarkt.at/versteigerung.html

FESCHMARKT #7 - Marktfestival für junge Kunst & Design Datum: 15.-17.11.2013 Ort: Ottkaringer Brauerei www.feschmarkt.at Ottkaringer Platz 1, 1160 Wien

CHARITY AUKTION BOICUT-OFEN zugunsten von Ute Bock Datum: 14.-24.11.2013 jeweils 16:00-16:00 Uhr Ort: http://www.feschmarkt.at/versteigerung.html Wien

Rückfragen & Kontakt:

Bernadette Schmatzer

Initiative FESCH'

Tel.: +43 699 11 00 82 44

bernadette @ feschmarkt.at