FP-Mahdalik: Blum-Affäre - FPÖ schaltet Kontrollamt ein

Frisierte Zahlen kein Einzelfall?

Wien (OTS) - "Die Wiener FPÖ wird eine Kontrollamtsprüfung der Mobilitätsagentur beantragen", kündigt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik an. Das mit 8,9 Mio. Euro geförderte Postenkarrusell der Grünen könnte nicht nur bei der Umfrage zu den "Winter-Radfahrer" mit frisierten Zahlen operiert sondern die Öffentlichkeit in Sachen Radverkehr schon längere Zeit mit Phantasiezahlen hinters Licht geführt haben. "Um fast 9 Mio. Euro nicht nur keinen einzigen Meter Radweg zu bauen und dann noch Unwahrheiten in die Welt zu setzen, kommt für mich gleich nach dem Häuser anzünden", meint Mahdalik dazu. (Schluss)otni

