Reha Technology AG verkauft erstes Gerät ihres G-EO Systems in Indien und gründet indische Tochtergesellschaft

Olten, Schweiz (ots) - Reha Technology AG installiert das erste Gerät ihres G-EO Systems in Indien bei Dr. Zameer Jafri von Max Balaji Super Specialty Healthcare in New Delhi und startet direkte Betriebstätigkeit in Indien.

Start der indischen Direkttätigkeit in New Delhi

Die Reha Technology AG, ein Schweizer Unternehmen, das weltweit modernste Robotik gestützte Systeme für die Neurorehabilitation entwickelt, produziert und vertreibt, hat eine indische Tochtergesellschaft, die Reha Technology India Pvt. Ltd., gegründet. Das Unternehmen wird seiner Tätigkeit von einem Büro in Neu-Delhi aus nachgehen.

Pradeep Singh Dillon, Executive Vice President India, leitet alle Aktivitäten bei Reha Technology India Pvt. Ltd. und hat zur intensiveren aktiven Marktbearbeitung und für die Betreuung der Kunden des Unternehmens auf den Vertrieb und klinische Dienste spezialisierte Teams zusammengestellt.

René Trost, CEO von Reha Technology AG, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, einen weiteren Meilenstein bei der weltweiten Expansion unseres Unternehmens erreicht zu haben. Die Gründung unserer indischen Tochtergesellschaft ist für uns strategisch sehr wichtig und war ein logischer Schritt bei unserem Bestreben um eine Ausweitung unseres Geschäfts in Indien, einer der am schnellsten wachsenden Märkte im Bereich der Neurorehabilitation. Wir freuen uns auch sehr, dass Dr. Zameer Jafri-HOD vom Max Balaji Super Specialty Hospital unser erster Kunde ist. Wir blicken optimistisch in die Zukunft."

Das G-EO System(TM)

Das G-EO System des Unternehmens revolutioniert die Gangrehabilitation und verbessert mit der einzigartigen realistischen Simulation des Treppensteigens und Gehens auf dem Boden sowie der Möglichkeit, die Therapie individuell auf den einzelnen Patienten zuzuschneiden, die Behandlungsergebnisse für Patienten, Ärzte und das Krankenhaus.

Es handelt sich um das weltweit modernste System zur Gangrehabilitation mit dem umfassendsten Angebot an Gangtrainingsmöglichkeiten. Kurze Einrichtzeiten, hohe Wiederholungsraten der Übungen und individuelle Gangmusteranpassung sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, die das System auf dem Gebiet der Robotik gestützten Rehabilitation zu einem einzigartigen Produkt machen.

Über die Reha Technology AG

Die Reha Technology AG widmet sich der Verbesserung der Lebensqualität von Personen mit krankheits- oder unfallbedingten Verletzungen. Hierzu stützt sich das Unternehmen auf die Forschung und Entwicklung von neuen Technologien auf dem Gebiet der Robotik, im Speziellen der Robotik gestützten Rehabilitation und stellt innovative und leistungsstarke medizinische Rehabilitationsgeräte her. FOR A BETTER LIFE.

