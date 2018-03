Täglich mehrere Tonnen Obst und Gemüse vernichtet

Tierheim PFOTENHILFE Lochen auf Futterspenden angewiesen

Lochen am See (OTS) - Jeden Tag werden in Österreich dutzende Tonnen Obst und Gemüse vernichtet. Weil der Konsument nur einwandfrei aussehendes Gemüse kauft und keine Schönheitsfehler duldet, müssen große Mengen in Biogasanlagen vernichtet werden. Viele Menschen versuchen bereits, mit verschiedenen Initiativen dagegen anzukämpfen, doch eine langfristige und nachhaltige Lösung für das Problem konnte bis jetzt nicht gefunden werden.

Das Tierheim Pfotenhilfe Lochen in Oberösterreich hat großen Bedarf an diesen Produkten. "Wir verfüttern wöchentlich eine Tonne Obst und Gemüse an unsere rund 350 Tiere, die dadurch entstehenden Kosten sind enorm." berichtet Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen. "Bei so vielen Tieren, die versorgt werden müssen, sind wir auf Futterspenden jeder Art angewiesen. Unseren Tieren sind kleine Schönheitsfehler egal, daher wären wir auch für Gemüse der Klasse II sehr dankbar. Auch altes Brot, Heu, Stroh und Getreide werden immer gebraucht." so Stadler weiter. Größere Mengen an Futterspenden aus der Region holt die Pfotenhilfe Lochen auch gerne selbst ab. Melden Sie sich einfach bei Frau Stadler unter 0664 / 122 10 51.

