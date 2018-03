Bluegiga-Technologien beschleunigen Bluetooth Smart-Zubehörentwicklung für Android- und iOS-Geräte durch Markteinführung neuer Bluetooth Smart-Software und -SDK

Espoo, Finnland (ots/PRNewswire) - Die Bluetooth Smart-Software von Bluegiga enthält jetzt neue Tools, Beispiele und Funktionen, die Entwicklern die Möglichkeit bieten, Bluetooth Smart-Zubehör schneller und einfacher als bisher zu erstellen. Ausserdem können neue Funktionen in das Zubehör integriert werden, beispielsweise Over-the-Air-Software-Upgrades und verbesserte Anzeigesysteme.

Bluegiga Technologies, ein Anbieter von Kurzstrecken-Verbindungslösungen und Modulen, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der neuen Bluetooth Smart Software und -SDK für seine Bluetooth Smart-Module bekannt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131114/653168 )

Die Bluetooth Smart-Software enthält mehrere neue Funktionen, die es den Zubehör-Anbietern ermöglichen, den Endkunden innovativere und einfacher zu verwendende Produkte mit geringerem Energieverbrauch anzubieten. Eine der Funktionen der neuen Software ist eine neue Werbemethode, dank der das Bluetooth Smart-Zubehör Information über Werbesendungen erhält. Das Zubehör kann das Versenden der Werbung stoppen und dadurch den Energieverbauch deutlich senken und die Batterie schonen. Eine weitere neue Funktion der Bluetooth Smart Software ist die Fähigkeit, Over-the-Air-Software-Upgrades durchzuführen, die Zubehör-Software-Upgrades ermöglichen. Der Vorteil der neuen Funktion ist, dass die Funktionalität des Zubehörs im Laufe der Zeit erweitert werden kann und keine physikalischen Schnittstellen, wie beispielsweise USB für Firmware-Upgrades, notwendig sind.

Die Bluetooth Smart-Module von All Bluegiga enthalten ein eingebettetes, programmierbares MCU, das für den Betrieb von Endnutzer-Anwendungen eingesetzt werden kann. Bluegiga bietet ein kostenloses Bluetooth Smart-SDK, eine vollständige Werkzeugkette für das Entwickeln, Zusammenstellen, Debuggen und Installieren von Anwendungen auf dem eingebetteten MCU in den Bluetooth Smart-Modulen. Die neue Bluetooth Smart-Software führt auch eine neuere Version des SDK mit zahlreichen Verbesserungen ein. Software-Entwickler können ihre Anwendungen jetzt mit der Bluegiga-eigenen BASIC-ähnlichen BGScript(TM)-Skriptsprache und kostenlosen Entwicklungstools, einer Standard-ANSI C-Programmsprache oder einer Drittanbieter-IDE, der Embedded Workbench von IAR, entwickeln. Das neue SDK beinhaltet auch mehr als ein Dutzend Referenzanwendungen, von einfachen Standortkennzeichen über Herzfrequenz-Sensoren bis hin zu komplexeren Beispielen wie medizinischen Glukose-Sensoren.

Mit dem neuen SDK kann Bluegiga auch Referenz-Anwendungen und Quellcodes für Apple iOS, Google Android 4.3 und Microsoft Windows 8 bieten, um die Zubehörentwicklung für Bluetooth-Smart noch weiter zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Um mehr über die Bluetooth Smart-Technologie und die Bluetooth Smart-Produkte von Bluegiga zu erfahren und Ihre eigene Bluetooth Smart-Entwicklung zu kreieren, nehmen Sie an unserem Webinar zum Thema Bluetooth Smart-Technologie teil. Hier erfahren Sie auch, wie mit Bluegiga dazu beitragen kann, mithilfe der Bluetooth Smart-Software innerhalb kürzester Zeit Produkte zu erstellen, die mit iOS, Android und Windows kompatibel sind.

Melden Sie sich zu den Webinaren an : APAC [http://redir.snoobi.com/redir.php?tili=bluegiga_com&id=j98agow8&snb_adname=APAC] | Nord- und Südamerika [http://redir.snoobi.com/redir.php?tili=bluegiga_com&id=qf2tfsoq&snb_adname=Americas] | EMEA

Informationen zu Bluegiga Technologies

Bluegiga ist ein Anbieter von innovativen und einfach zu bedienenden Kurzstrecken-Konnektivitätslösungen für OEMs, Gerätehersteller und Systemintegratoren. Unser Technologieportfolio beinhaltet derzeit Bluetooth und Wi-Fi. Unsere Produkte umfassen ein breitgefächertes Angebot an Wireless-Modulen, von Bluetooth Smart-Modulen mit besonders niedrigem Stromverbrauch bis hin zu hochmodernen Langstrecken Bluetooth Classic- und Wi-Fi-Produkten.

Bluegiga wurde 2000 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Espoo (Finnland) und betreibt Niederlassungen für Vertrieb und Kundendienst in Atlanta, Georgia (USA) und Hongkong (China). Unsere Produkte sind weltweit in mehr als 70 Ländern über ein umfangreiches Vertriebsnetz mit mehr als 50 Partnern verfügbar.

Unser Wettbewerbsvorteil besteht in unserer einzigartigen Kombination aus Hochleistungsradios, Verbindungssoftware und Kundendienst. Dies wiederum führte zur Schaffung eines festen Kundenstamms mit branchenführenden Unternehmen aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Gesundheit und Wellness, Automobil-Zubehörmarkt, Sport und Fitness, M2M und industrielle Start-ups. http://www.bluegiga.com

Informationen zur Bluetooth Smart-Technologie

Die Bluetooth Smart-Technologie ist ein neuer, offener Standard, der von der Bluetooth-SIG entwickelt wurde. Sie ist auf die Bedürfnisse moderner drahtloser Anwendungen wie besonders niedriger Energieverbrauch, schnelle Verbindungen, Verlässlichkeit und Sicherheit ausgerichtet. Bluetooth Smart verbraucht 10 bis 20 Mal weniger Strom und übermittelt Daten 50 Mal schneller als klassische Bluetooth-Lösungen.

Bluetooth Smart ist auf neue Anwendungen und aufstrebende Märkte wie Gesundheit und Fitness, Verbrauchermedizin, intelligente Energie, industrielle Automatisierung und Sicherheit ausgelegt. Dennoch finden sich auch hier die Funktionen der bereits klassischen, etablierten Bluetooth-Technologie wieder: Robustheit und Verlässlichkeit, Sicherheit, Interoperabilität und weltweite Verfügbarkeit.

Mikko Savolainen - Vice President für Produktmanagement und Marketing Tel. +358-9-43-550-60 marketing@bluegiga.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131114/653168