EANS-Adhoc: Ergebnis für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2013

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges

14.11.2013

Wien, 14. November 2013: Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute das Ergebnis für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2013 zum 30. September 2013.

Highlights der ersten neun Monate 2013

> Umsatzerlöse der Gruppe gehen im Jahresvergleich um 2,6% zurück, wobei das Wachstum in den Segmenten Weißrussland und Weitere Märkte den Rückgang in den Segmenten Österreich, Bulgarien und Kroatien teilweise abfedert > 112,9 Mio. EUR Kosteneinsparungen brutto können einen Anstieg des betrieblichen Aufwands in Österreich und den Weiteren Märkten nicht kompensieren > Niedrigere Umsatzerlöse und höhere Kosten für Kundengewinnung und -bindung für das hoch-wertige Kundensegment führen zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA der Gruppe um 9,8%

> Während die Umsatzerlöse in Österreich um 3,6% weiterhin zurückgehen, bringt der Fokus auf das hochwertige Kundensegment und die Konvergenzstrategie erfreuliche Ergebnisse

> Bei den internationalen Geschäften ist ein Umsatzrückgang von 2,4% infolge schwieriger makroökonomischer Entwicklungen und Regulierungsmaßnahmen zu beobachten

> Ausblick der Gruppe für 2013 unverändert: Umsatzerlöse von ca. 4,1 Mrd. EUR, Anlagenzugänge* in Höhe von 650-700 Mio. EUR und eine beabsichtigte Dividende von 0,05 EUR/Aktie

in Mio. EUR 3Q 2013 3Q 2012 Veränd. in% 1-9M 2013 1-9M 2012 Veränd. in% Umsatzerlöse 1.036,0 1.093,7 -5,3% 3.128,3 3.212,0 -2,6% EBITDA bereinigt 357,9 410,4 -12,8% 1.025,1 1.136,6 -9,8% Betriebsergebnis 121,5 177,0 -31,4% 344,7 388,1 -11,2% Jahresüberschuss 51,3 99,2 -48,3% 159,2 180,1 -11,6% Gewinn je Aktie (in EUR) 0,10 0,22 -56,9% 0,31 0,41 -24,0% Free Cashflow je Aktie (in EUR) 0,30 0,37 -20,4% 0,69 0,70 -2,4% Anlagenzugänge 167,6 158,4 5,8% 493,0 489,4 0,7% in Mio. EUR 30. Sept. 2013 31. Dez. 2012 Veränd. in% Nettoverschuldung 2.708,8 3.248,9 -16,6% Nettoverschuldung/EBITDA bereinigt (12 Monate) 2,0x 2,2x Alle Finanzzahlen nach IFRS; soweit nicht anders angegeben, werden diese im

Jahresvergleich dargestellt. Das bereinigte EBITDA ist dargestellt als Nettoüberschuss ohne Berücksichtigung von Finanzergebnis, ausgewiesenem Ertragssteueraufwand, Abschreibungen, Restrukturierungsaufwand und Auswirkungen von Werthaltigkeitstests.

* Beinhaltet keine Investitionen in Spektrum und Akquisitionen.

Der Halbjahresbericht ist unter folgendem Link erhältlich:

http://www.telekomaustria.com/dateien/ergebnis-qu3-2013.pdf

Weitere Informationen finden Sie hier:

http://www.telekomaustria.com/ir/quartalsergebnis.php

Haftungshinweis für zukunftsbezogene Aussagen:

Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen verwenden normalerweise Ausdrücke wie "glaubt", "ist der Absicht", "nimmt an", "plant", "erwartet" und ähnliche Formulierungen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die Telekom Austria noch eine andere Person übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen. Telekom Austria wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung dar, Wertpapiere der Telekom Austria zu kaufen oder zu verkaufen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Telekom Austria AG Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Email: investor.relations @ telekomaustria.com WWW: www.telekomaustria.com/ir Branche: Telekommunikation ISIN: AT0000720008 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Stieber

Director Investor Relations

Tel.: +43 (0) 50 664 39126

mailto: matthias.stieber @ telekomaustria.com