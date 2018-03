VSStÖ: Umfaller der SPÖ bei Erhöhung der Familienbeihilfe!

Dass die Familienbeihilfe neuerlich nicht erhöht wird ist beschämend und ein Verrat an der Jugend.

Wien (OTS) - "Mit der heute bekannt gewordenen Absage an die dringend notwenige Anpassung der Familienbeihilfe in der nächsten Legislaturperiode geht die SPÖ vor der ÖVP in die Knie und fällt der Jugend in den Rücken!", so Jessica Müller, Vorsitzende des Verbands sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ).

Das Herabsetzen der Altersgrenze für den Bezug der Familienbeihilfe 2011 war schon ein schwerer Schlag für viele Studierende. Außerdem ist es untragbar, dass sie seit mehr als einem Jahrzehnt auf die Inflationsanpassung der Familienbeihilfe warten müssen und diese neuerlich nicht umgesetzt werden soll. "Die SPÖ hat in ihrem Wahlkampfprogramm umfassende Reformen im Beihilfensystem versprochen. Dass die SPÖ nun umgefallen ist und die Familienbeihilfe nicht einmal an die Inflation angepasst wird ist erschreckend!", ärgert sich Müller weiter.

Die Jugend wird somit schon verraten bevor die neue Regierungsperiode angefangen hat. "Auch in Zeiten einer kapitalistischen Wirtschaftskrise kann es nicht sein, dass die Jugend unter Sparmaßnahmen leiden muss! Das ist schlicht beschämend." bekräftigt Müller abschließend.

