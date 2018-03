Neues Volksblatt: "Geldsch...er" von Markus Ebert

Ausgabe vom 14. November 2013

Linz (OTS) - Man denkt an die babylonische Sprachverwirrung, wenn man sich die Geschehnisse der letzten Tage rund um die Finanzlage der Republik ansieht. "Kassa-

sturz" oder "Riesen-Budgetloch" sind nur zwei Beispiele für die fast schon lustvoll kultivierten Horrorszenarien. Jene, die Klartext sprachen - "Österreich ist nicht pleite", wie LH Josef Pühringer im VOLKSBLATT-Interview sagte -, kamen medial nur mühsam durch. Nun scheint aber doch die Vernunft Einzug gehalten zu haben, und man kann zumindest jenen, die sich ernsthaft dafür interessieren, darlegen, wie es wirklich steht.

Ob das Gezerre notwendig war, ist leicht beantwortet - man hat es genauso dringend gebraucht wie einen Kropf. Wenn SPÖ - nur zur Erinnerung: Bei ihr liegt der Auftrag des Bundespräsidenten zur Regierungsbildung - und ÖVP nun imagemäßig Meter machen wollen, dann sollte in Sachen Koalitionsverhandlungen rasch etwas Herzeigbares auf den Tisch kommen. Andernfalls wird man sich schon nächste Woche bei der Nationalratssitzung von der Opposition abwatschen lassen müssen. Aber vielleicht hat die auch Sache ihr Gutes - nämlich dann, wenn die sprachliche Sensibilität erhöht und das Interesse von mehr Menschen an den Finanzdingen des Landes geweckt werden konnte. Es gibt nun einmal keinen Geldsch...er und daher auch auf Dauer kein Leben auf Pump. Das sollte bei allen Reformmaßnahmen mitbedacht werden.

