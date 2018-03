Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 14. November 2013. Von FLORIAN MADL. "Wetten, dass der Sport verliert?".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Eine mögliche Spielmanipulation und schon ist die Integrität des kommerzialisierten Sports in Frage gestellt. Neben Doping gilt das Phantom Wettbetrug als Geißel des 21. Jahrhunderts, angesetzt werden muss an der Wurzel.

Die österreichische Fußball-Bundesliga trägt den Namen eines Wettanbieters. Und weil sich dieser im kommenden Sommer zurückzieht, soll ein weiterer vor der Tür stehen. Kein Wunder, Glücksspiel/Sportwetten versorgen 19,8 Prozent der internationalen Topligen mit Geld, kaum ein Fußballverein kommt ohne den Obolus aus. Auch Medien erfreuen sich einer hohen Anzeigendichte, leisten kann es sich die Branche allemal. Die Durchschnitts-Tipper wollen mit kleinen Wetten einen Kick in ihren Alltag bringen, das Suchtpotenzial wird mittlerweile von entsprechenden Anlaufstellen als "besonders hoch" eingestuft.

Und dort, wo der zweistellige Euro-Betrag keine Relevanz mehr hat, werden Sportwetten als Geldwaschmaschine einer kriminellen Vereinigung missbraucht. Eine Milliarde Euro soll täglich am asiatischen Markt gereinigt werden, die Finanzflüsse lassen sich im Online-Zeitalter ohnehin kaum mehr zuordnen. Begehrlichkeiten dieser Größenordnung führen zum Medium, dem Sportler. Viele erliegen der Versuchung einer Manipulation, der Konsument fühlt sich betrogen. Und Verlierer ist der Sport.

Restriktionen erweisen sich als zahnlos, dem Thema Wettbetrug stehen Regierungen und Sportverbände ähnlich machtlos gegenüber wie dem Dopingmissbrauch. Es fehlt an Instrumentarien, einem international wirkungsvollen Kontrollsystem. Zu unübersichtlich erscheint der Markt, die Gesetzeslage könnte unterschiedlicher nicht sein. Kein Wunder also, dass bisweilen die Örtlichkeit einer Niederlassung nichts mit der wahren Nationalität eines Wettanbieters gemein hat. Ein Umgehungsvorgang, wie er in der Finanzbranche mit Briefkastenfirmen längst Standard ist.

Doch wo bleibt die Eigenverantwortung der Kunden, wo der sorgsame Umgang mit dieser Form der Unterhaltung? Viele Fußballer erachten es als ihr Recht, selbst auf den Ausgang eigener Partien zu setzen. Der dadurch gedämpfte Wunsch zu siegen wird außer Acht gelassen, die ethische Komponente damit auch.

Verantwortung tragen allerdings auch seriöse Anbieter, die mit einer großen Bandbreite an Wettoptionen Raum für Spekulationen schaffen. Die erste Gelbe Karte in einem Fußballspiel, der erste Outeinwurf, all das trägt zur Unübersichtlichkeit bei. Es verhält sich letztlich wie mit dem Alkohol: Nicht der Konsum ist es, der uns zu denken geben sollte. Vielmehr der Umgang damit.

