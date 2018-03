ÖH zu Absage an Erhöhung der Familienbeihilfe

Wahlversprechen von ÖVP und SPÖ gebrochen

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) ist schockiert über die heute bekannt gewordene Tatsache, dass in der nächsten Regierungsperiode die Familienbeihilfe erneut nicht angepasst wird. Viktoria Spielmann vom ÖH-Vorsitzteam kommentiert dies wie folgt: "Sowohl SPÖ als auch ÖVP haben in ihren Wahlprogrammen gefordert, dass die Familienbeihilfe an die Inflation angepasst wird. Beide haben dieses Versprechen gebrochen." Die ÖH setzt sich seit Jahren für eine Valorisierung der Familienbeihilfe ein. "Dass nicht einmal die seit zwölf Jahren fällige Inflationsanpassung kommen soll, beweist, dass es die beiden Parteien mit dem 'neuen Stil' nicht ernst nehmen", ärgert sich Spielmann: "Wir werden auch zukünftig darauf pochen, endlich Gerechtigkeit für Studierende herzustellen und mehr Unterstützung zu gewährleisten."

