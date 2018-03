Penclic wurde für seine Bluetooth-Maus B2 mit dem CES Innovations 2014 Design and Engineering Award ausgezeichnet

Stockholm, Schweden (ots/PRNewswire) - Leichte Bluetooth-Maus funktioniert wie ein Stift - mit schnellen, präzisen

Bewegungen

Penclic, Schöpfer von ergonomisch funktionalem und elegantem Computerzubehör, wurde für seine Bluetooth-Maus B2

mit dem

International CES Innovations 2014 Design and Engineering Award ausgezeichnet.

Die zweckmässige und elegant einfache Penclic Bluetooth B2 wurde mit der Vision entwickelt, das Wohlbefinden des Anwenders mit der aktuellsten Technologie und elegantem Design zu verbinden. Die Ingenieure von Penclic haben sich herkömmliche feinmotorische Werkzeuge angesehen, bei der dieselben Fertigkeiten zum Einsatz kommen wie beim Bedienen einer Computermaus. Fast alle diese Instrumente ähneln einem Stift. Daher wurde zur Entwicklung einer Maus, die von den feinmotorischen Fähigkeiten Gebrauch macht, die Penclic Bluetooth-Maus in einer ergonomischen Stiftform entwickelt. Das unterscheidet die B2 von herkömmlichen Mäusen, bei denen grössere Muskeln wie Arm- und Schultermuskeln für kleine Bewegungen zum Einsatz kommen, wodurch unnötige Belastungen und unnatürliche Haltungen verursacht werden.

Die kleine Basis und das Kugelgelenk der Penclic Bluetooth B2 ermöglichen es der Maus, wie ein Stift bewegt zu werden, was es dem Körper des Anwenders erlaubt, jeden Tag ganz natürlich die bequemste Arbeitsposition einzunehmen und sich vom statischen Griff einer normalen Maus wegzubewegen, der eine wiederholt einseitige Belastung verursacht. Die natürliche Beweglichkeit der Finger ermöglicht es Ihnen, in einem kleineren Bereich zu arbeiten und die Maus ohne Bewegungen des Arms zu bedienen. Die Maus von Penclic bringt Präzisionsarbeit zurück zu den Fingerspitzen, wo sie am wirkungsvollsten ist.

Nach Entscheidung eines Gremiums bestehend aus unabhängigen Industriekonstrukteuren, unabhängigen Ingenieuren und Vertretern der Branchenmedien, das herausragende Design- und Konstruktionsleistungen bei hochmoderner Verbraucherelektronik auszeichnet, erhielt das Bluetooth B2 einen CES Innovations Award

in der Kategorie

Computerzubehör.

Die Bluetooth-Maus B2 und andere Produkte von Penclic werden am Penclic-Stand (Nr. 32017) auf der diesjährigen International CES ausgestellt, die vom 7. bis 10. Januar 2014 in Las Vegas stattfindet. Preisträger werden auch auf der CES Unveiled ausgestellt, dem offiziellen Medienereignis der International CES am Sonntag, dem 5. Januar, im South Seas Ballroom C des Mandalay Bay.

Über Penclic(R)

Das in Schweden ansässige Unternehmen Penclic AB ist ein Hersteller von ergonomisch funktionalem und elegantem Computerzubehör, das neueste Technik mit skandinavischem Design kombiniert, um so die Arbeit produktiver, angenehmer und effizienter zu machen.Weltweit erhältlich; besuchen Sie http://www.penclic.se für weitere Informationen.

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte per E-Mail an:

contact@penclic.se

Um sich das Video anzuschauen, besuchen Sie bitte:

http://www.youtube.com/watch?v=odkdd2E5Fvs

Rückfragen & Kontakt:

Ann Martensson +46(0)854498982