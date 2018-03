WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Herr Drexel traut sich was - von Thomas Pressberger

Handel und Hersteller legen einander Daumenschrauben an, wo es geht

Wien (OTS) - Spar-Chef Gerhard Drexel traut sich was. Er bezichtigt große Lebensmittelproduzenten und Konsumgüterhersteller wie Procter & Gamble, Johnson & Johnson oder Mondelez öffentlich des Missbrauchs ihrer Marktmacht. Manche dieser Unternehmen verfügen in manchen Produktgruppen über einen Marktanteil von bis zu 90 Prozent. Sie diktieren ihm die Preise ohne jegliche Verhandlungsbereitschaft, so Drexel. Wrigley hat bei Kaugummis einen Marktanteil von 92 Prozent, daran kommt auch Spar nicht vorbei - also "friss oder stirb". Es ist nicht das erste Mal, dass Herr Drexel über das angebliche Preisdiktat ohne Rücksicht auf rechtliche Konsequenzen öffentlich wettert.

Mutig ist dieser Schritt aber auch, weil die Handelsunternehmen selbst bei Preisverhandlungen als nicht zimperlich gelten, hört man des Öfteren von Herstellerseite, vor allem von kleineren österreichischen Produzenten, die nicht die Macht haben, die großen Ketten in die Schranken zu weisen. Jahr für Jahr klagt der Lebensmittelverband, dass heimische Hersteller ihr Heil nur noch im Export finden - wären sie auf den Heimmarkt angewiesen, würden sie verhungern. Was sagen die Angeklagten, die großen Konzerne, zu der Behauptung, sie würden die Preise diktieren? Nichts. Die fast durchgängige Antwort eines breit angelegten Recherche-Rundrufs war:

"Kein Kommentar." Wenigstens sind sie sich in der Sache einig.

Johnson & Johnson sollte man da vielleicht herausnehmen: Von diesem Unternehmen gab es bis zur Deadline nämlich nicht nur keinen Kommentar, man wurde nicht einmal zur Pressestelle vorgelassen, wenn man nicht den Namen eines Ansprechpartners hatte. Viel mehr mauern kann man eigentlich nicht mehr. Ob das als Eingeständnis zu werten ist, mag jeder selbst entscheiden.

Aber eine Antwort können wir uns selbst geben: Handel und Hersteller legen einander die Daumenschrauben an, wo es geht. Ähnlich wie bei der Luftfahrt sind dadurch auch im Handel die Preise ruiniert. Der Konsument ist an dem Dilemma nicht unbeteiligt: Bei Lebensmitteln wird in höchstem Maß auf den Preis geschaut - teureres Bio-Rindfleisch hat zum Beispiel am Markt keine Chance. Der Konsument muss nicht nur lernen, manchmal mehr für Lebensmittel auszugeben: Es liegt umgekehrt auch in seiner Macht, ein Produkt, das er für zu teuer erachtet, im Regal stehen zu lassen.

