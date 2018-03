Dr. Wolfgang Link zum President Toys"R"Us Europe ernannt

Dr. Wolfgang Link ist in den globalen Konzernvorstand von Toys"R"Us berufen worden. In diesem Gremium verantwortet er als President Toys"R"Us Europe das Geschäft der neun europäischen Landesgesellschaften mit ihren mehr als 250 Stores und landesspezifischen Online Shops. Dr. Link war seit 2007 als Vorsitzender der Geschäftsführung für die D/A/CH Region verantwortlich. 2011 leitete er den erfolgreichen Markteintritt von Toys"R"Us nach Polen und führt seitdem auch diese Business Unit.

In der Position als President Toys"R"Us Europe folgt Dr. Link auf den Spanier Antonio Urcelay, der Mitte Oktober zum weltweiten CEO von Toys"R"Us, Inc berufen wurde. Urcelay ist seit 17 Jahren in verschiedenen Führungspositionen für den weltweit führenden Händler für Spielwaren und Babyartikel tätig, der über 1.600 Fachmärkte in 35 Ländern betreibt.

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 85 Stores die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.

