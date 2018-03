Malaysias Royal Award for Islamic Finance lädt zu weltweiten Nominierungen ein

Kuala Lumpur (ots/PRNewswire) - Malaysias Royal Award for Islamic Finance [Königlicher malaysischer Preis für islamische Finanzierung] (der Royal Award) hat mit der Einladung zur Nominierung die weltweite Suche nach einer außergewöhnlichen Persönlichkeit im Bereich der islamischen Finanzierung eingeleitet, die mit diesem Preis geehrt werden soll.

Die Bank Negara Malaysia und die Securities Commission Malaysia [Malaysische Wertpapierkommission] nehmen bei dem Royal Award, der im Jahr 2010 als zweijähriger Preis zur Förderung des malaysischen Kapitalmarktplatzes für islamische Finanzierung ins Leben gerufen wurde, eine führende Rolle ein. Der Royal Award konzentriert sich auf die Errungenschaften einer Person und ihrer bedeutsamen Beiträge zur weltweiten Förderung islamischer Finanzierung. Bisher wurden Shaikh Saleh Abdullah Kamel, Gründer des Saleh Kamel Centre for Islamic Economy [Zentrum für islamische Wirtschaft] an der Al-Azhar University, Ägypten, und Iqbal Khan, derzeit Chief Executive Officer von Fajr Capital, für Ihre Bemühungen bei der Ausbreitung islamische Finanzierung ausgezeichnet.

Eine unabhängige, siebenköpfige internationale Jury unter dem Vorsitz des ehemaligen malaysischen Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der World Islamic Economic Forum Foundation,Tun Musa Hitam, wird den künftigen Preisträger auswählen. Die Auswahlkriterien für den Royal Award für islamische Finanzierung schießen sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Aspekte des außerordentlichen Beitrags der Person zur weltweiten islamischen Finanzierung ein. Dazu zählen Finanzinnovation und bahnbrechende Arbeiten, außerordentliches Führungsverhalten, Akzeptanz und Anerkennung in der Branche sowie Inspiration und Einfluss in Zusammenhang mit dem künftigen Fortschritt und der Entwicklung der islamischen Finanzierung.

Der späteste Nominierungstermin ist der 31. Januar 2014. Interessierte Personen und Interessengruppen können ihre Nominierung online auf der Website http://award.mifc.com oder per E-Mail an RAIFSecretariat @ seccom.com.my abgeben.

Die gemäß dem Securities Commission Act 1993 gegründete Securities Commission Malaysia (SC) ist das für die Förderung und Entwicklung der Wertpapier- und Derivatemärkte in Malaysia zuständige gesetzliche Organ.

Die SC hat bei der Entwicklung des malaysischen islamischen Kapitalmarktes (ICM) eine führende Rolle, und die SC hat im Laufe der Jahre ein umfassendes und unterstützendes Rahmenwerk für islamische Fonds und Vermögensverwaltung geschaffen. Zusätzlich ist die SC maßgeblich an der Produktinnovation in den islamischen Wertpapier-und Sukuksektoren (islamische Anleihen) beteiligt und bemüht sich intensiv um die Förderung von Bildung, Ausbildung, Beratung und Forschung im ICM.

