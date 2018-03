AVISO: Morgen, Donnerstag, 10.00 Uhr: SJ Wien, VSStÖ Wien, AKS Wien: Europa nicht den Rechten überlassen!

Einladung zur Medienaktion der Sozialistischen Jugend Wien, des Verbands Sozialistischer Stundent_innen Wien und der Aktion Kritischer Schüler_innen Wien

Wien (OTS) - Thema: "Europa nicht den Rechten überlassen!" - Am Donnerstag, 14.11.2013 findet in Wien ein Treffen mehrerer rechter Parteien Europas statt. VertreterInnen der französischen Front National, des belgischen Vlaams Belang, der Schwedendemokraten treffen mit der Freiheitlichen Partei Österreichs aufeinander, um die kommenden EU-Wahlen zu besprechen. Die Sozialistische Jugend, der Verband Sozialistischer Student_innen und die Aktion kritischer Schüler_innen veranstalten eine Medienaktion wo darauf hingewiesen werden soll, dass rechte Netzwerktreffen in Wien keinen Platz haben.

Ort: Haus der Europäischen Union

Zeit: 10.00 Uhr, Donnerstag, 14. November 2013

Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zu unserer Aktion ein.

