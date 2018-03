Stadträtin Wehsely gratuliert Michael Landau

"Schon lange ein wichtiger Partner im Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit"

Wien (OTS) - Auch die Wiener Stadträtin für Gesundheit und Soziales Sonja Wehsely gratuliert dem langjährigen Wiener Caritas-Chef zu seiner neuen Aufgabe als Caritaspräsident. "Michael Landau kenne und schätze ich bereits seit vielen Jahren als integren und engagierten Kämpfer für die Armen und Kranken", sagt die Stadträtin am Mittwochnachmittag in einer Pause bei der Landesgesundheitsreferentenkonferenz.

"Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben wir uns in Wien sehr bewusst dazu entschieden, die Sozial- und Gesundheitsleistungen nicht einzuschränken, sondern im Gegenteil weiter auszubauen", betont Wehsely. Die Stadt Wien habe umfassende Angebote im sozialen Bereich und vor allen Dingen auch verlässliche und professionelle Partnerorganisationen wie die Caritas, unter anderem in der Betreuung und Reintegration von Wohnungslosen und im Pflegebereich. Diese gute Partnerschaft spiegelt sich auch in konkreten Zahlen wieder: Jährlich unterstützt der Fonds Soziales Wien Projekte und Einrichtungen der Caritas mit insgesamt 118 Millionen Euro. "Ich freue mich auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit mit Michael Landau wie bisher und wünsche ihm viel Erfolg in der neuen Position."

Rückfragen & Kontakt:

Christine Stockhammer

Mediensprecher StRin Sonja Wehsely

Telefon: 01/ 4000 81231

E-Mail: christine.stockhammer @ wien.gv.at