Laut unabhängiger Untersuchung von Frost & Sullivan ist Vaultize bei Datensynchronisations- und Sharing- sowie Mobilitäts- und Endpoint-Backup-Plattformen führend

London (ots/PRNewswire) - Vaultize (http://www.vaultize.com), das führende Unternehmen für Enterprise-Filesharing, Endpoint-Backup und Mobilität, gab bekannt, dass es von Frost & Sullivan als Produktinnovationsführer der Kategorie "Secure Cloud File Sharing, Mobility and Endpoint Backup"-Plattformen für Geschäftskunden ausgezeichnet wurde.

Im Rahmen einer unabhängigen Untersuchung bewertete Frost & Sullivan die grössten Herausforderungen in den Bereichen Filesharing, Mobilität und Endpoint-Backup für Geschäftskunden und nannte die grössten Lösungsanbieter des Marktes. Zu den wichtigsten Bewertungskriterien zählten innovative Elemente des Produkts, Nutzung von Spitzentechnologien für Mobilität und BYOD, flexible Bereitstellungsoptionen, erhöhte Kundenrendite sowie Kundenakquisition/Marktdurchdringungspotenzial. Nach der Bewertung aller zur engeren Auswahlliste zählenden Anbieter auf Basis dieser Kriterien überreichte Frost & Sullivan den prestigeträchtigen Innovation Leadership Award an Vaultize.

Herr Anand S, Senior Director bei Frost & Sullivan, erklärte: "Durch die Verbreitung mobiler Technologien haben sich für Unternehmen umfangreiche mobile Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität ergeben. Dabei hat sich jedoch die Sicherheit als Problem erwiesen und steht der optimalen Nutzung entsprechender Geräte im Weg. Mit seinen zum Patent angemeldeten Verschlüsselungs- und Deduplikationstechnologien setzt Vaultize direkt an der Basis an und ermöglicht die Bereitstellung von sicheren Filesharing- und Backup-Lösungen, die minimalen Datenverkehr im Netzwerk verursachen. Dies sind grundlegende Voraussetzungen für Mobilität."

"Diese Auszeichnung bestätigt unsere führende Stellung bei der Entwicklung einer sicheren und einheitlichen Plattform zum durchgehenden Schutz von Unternehmensdaten. Bei unseren Kundenlösungen können wir zudem ein Benutzererlebnis bieten, das erhöhte Produktivität garantiert. Mithilfe von Vaultize können ab sofort auch umfassend regulierte Unternehmen auf BYOD (Bring-Your-Own-Device) setzen, ohne sich um Sicherheits- oder Datenverlustrisiken sorgen zu müssen", so Anand Kekre, der CEO und Mitgründer von Vaultize. "Darüber hinaus bestätigt die Auszeichnung, dass unsere Technologie den Widrigkeiten und Herausforderungen von Unternehmen in Verbindung mit aufkommenden Trends in den Bereichen Konsumerisierung und Mobilität gewachsen ist und unseren Endanwendern ein verbessertes Erlebnis bieten kann. Selbst Grossunternehmen wie Finanz- und Forschungsinstitute, die mit vertraulichen Daten umgehen müssen, verlassen sich für einen sicheren Zugang zu Unternehmensdaten hinter der Firewall auf Vaultize."

Der Bericht ist auf http://www.slideshare.net/Vaultize/frost-sullivan -product-innovation-leadership-award-vaultize-oct-2013 abrufbar.

Informationen zu Frost & Sullivan:

Frost & Sullivan, die "Growth Partnership Company", kooperiert mit Kunden, um visionäre Innovationen zur Bewältigung globaler Herausforderungen und zur Wahrnehmung von Wachstumschancen voranzutreiben, die für die Zukunft der heutigen Marktteilnehmer entscheidend sind.

Informationen zu Vaultize:

Vaultize Technologies ist ein Privatunternehmen, das durch den Tata Capital Innovations Fund finanziert wird. Über sein Vertriebsnetz, das neben den USA auch Europa umspannt, unterhält das Unternehmen Niederlassungen in über 30 Ländern.

