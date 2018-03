Hunde-Champion! Gewinnen Sie eine einmonatige Reise nach Slowenien und 100 000 Euro!

Bled, Slowenien (ots/PRNewswire) - Schlossherr

Das slowenische Unternehmen "DOO Petsdialog" gibt in Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee des slowenischen Tourismusministeriums den internationalen Wettbewerb "Lord of the castle" bekannt, bei dem ein Preisgeld in Höhe von 100 000 Euro winkt. Der Gewinner des Wettbewerbs wird ausserdem für einen Tag zum Schlossherrn am Bleder See. Um den Preis zu gewinnen, müssen lediglich zwei Kriterien erfüllt werden: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein (oder eine schriftliche Erlaubnis der Eltern einreichen) und einen Hund haben. Der Wettbewerb läuft bereits, aber es ist noch nicht zu spät für eine Bewerbung um Ihren Traumjob. Einige Teilnehmer haben es in nur drei bis vier Tagen im Voting ganz nach oben geschafft und andere hinter sich gelassen, die sich früher beworben hatten.

Jagd auf "Gefällt mir"-Klicks

Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, füllen Sie einfach einen kurzen Bewerbungsbogen aus, laden Sie Fotos von Ihrem Hund auf der Website petsdialog.com hoch und schreiben Sie eine kurze Geschichte über Ihren Hund. Dann müssen Sie in sozialen Netzwerken so viele "Gefällt mir"-Klicks wie möglich für Ihre Bewerbung ergattern. Die 20 erfolgreichsten Teilnehmer werden dann in der Zeit vom 10. März bis zum 25. Dezember 2014 ausgewertet. Von diesen 20 Halbfinalisten werden 5 Finalisten ausgewählt, die nach Slowenien reisen werden. Vier von ihnen werden per Online-Voting gewählt und der fünfte wird von einer Jury mit fünf Prominenten ausgewählt.

Tagebuch über Slowenien

Die Gewinner des Online-Votings reisen gemeinsam mit ihrem Hund und einem Freund/einer Freundin nach Slowenien. All ihre Erlebnisse auf der Reise werden in ihren Blogs auf der offiziellen Website des Wettbewerbs veröffentlicht. Der beste Blogger wird dann von den Lesern im Internet gewählt. Er/sie wird Schlossherr/in und erhält eine Bezahlung in Höhe von 100 000 Euro.

Informationen zu dem Unternehmen.

"DOO Petsdialog" wurde 2012 in Slowenien gegründet. Hauptprojekt des Unternehmens ist die Schaffung eines einzigartigen, weltweiten, mehrsprachigen Informationsportals für Tierfreunde, vor allem für diejenigen, die gerne mit ihrem Vierbeiner verreisen. Mit Hilfe dieses Portals finden Tierbesitzer Informationen zu tierfreundlichen Hotels und Restaurants, Tierarztpraxen, Tiertrainern, speziellen Dienstleistungen und vielem mehr.

