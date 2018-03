Vollversammlung der AK Wien (11) fordert gesetzlichen Anspruch auf Bildungskarenz

Wien (OTS) - Die Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer fordert den Gesetzgeber auf, das Arbeitsvertragsrechts-Änderungsgesetz dahingehend zu novellieren, dass ArbeitnehmerInnen künftig einen gesetzlichen Anspruch auf Bildungskarenz haben.

Immer mehr ArbeitnehmerInnen sehen in der Bildungskarenz eine Chance, sich beruflich weiter zu bilden oder sich beruflich umzuorientieren. Doch nicht immer wird ihnen von ihren ArbeitgeberInnen ermöglicht, diese Chance zu nutzen. Denn nach den Buchstaben des Gesetzes ist Bildungskarenz im Einvernehmen zu vereinbaren - und viele ArbeitgeberInnen sind dazu nicht bereit.

In einer Zeit, die von ArbeitnehmerInnen immer mehr Flexibilität, ständig neue Anpassung an technologische Entwicklungen und steigenden Arbeitsdruck aufgrund von strukturellen Veränderungen und den damit einhergehenden Personalabbau verlangt, sollte der Wunsch von ArbeitnehmerInnen sich weiterzubilden nicht länger vom "Good will" der ArbeitgeberInnen abhängen. Ein gesetzlicher Anspruch auf Bildungskarenz ist daher dringend erforderlich, um auch ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit einzuräumen, bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter im Erwerbsleben stehen zu können.

Derzeit ist Bildungskarenz zwischen ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn einvernehmlich ab dem siebenten Arbeitsmonat gegen Entfall des Arbeitsentgeltes zu vereinbaren. Die Dauer der Bildungskarenz ist von mindestens zwei Monaten bis maximal ein Jahr möglich. Die Bildungskarenz kann auch in Teilen angetreten werden, wobei ein Teil mindestens zwei Monate dauern muss. Die Dauer der einzelnen Teile darf insgesamt ein Jahr nicht überschreiten. Neuerliche Bildungskarenz ist frühestens nach vier Jahren ab Beginn der letzten Bildungskarenz möglich.

