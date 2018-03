Dringend: Ehrenamtliche 50+ für Gesundheitsstudie gesucht!

Freiwillige "Buddies" können helfen, die Gesundheit von älteren mangelernährten und gebrechlichen Menschen zu verbessern.

Wien (OTS) - Die wissenschaftliche "Gesund fürs Leben"-Studie wird von der Medizinischen Universität Wien und dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds in Kooperation mit dem Wiener Hilfswerk und der Sportunion durchgeführt. Für die Studie werden Männer und Frauen ab 50 Jahren gesucht, die als "Gesundheitsbuddies" die Gesundheit von älteren mangelernährten und gebrechlichen Menschen verbessern möchten. Die Teilnehmer/innen helfen auf der einen Seite den Betroffenen, ihre Lebensqualität und Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu verbessern und auf der anderen Seite ermöglicht es die Studie Ihnen selbst, bis ins hohe Alter fit und gesund zu bleiben.

Info-Abende

Die nächsten Informationsabende finden am 25.11.2013 und am 3.12.2013 statt, jeweils von 17 bis 19 Uhr im Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, Eingang 1, 1. Stock links, Seminarraum Bernstein, 1070 Wien.

Bei Fragen zur Studie und/oder Interesse an der Teilnahme an einem Informationsabend wenden Sie sich bitte an:

Martin Oberbauer, Tel.: 01/512 36 61-457, martin.oberbauer @ wiener.hilfswerk.at

Sandra Haider, Tel.: 0664/ 60 61 33 70, s.haider @ sportunion.at

Wie es funktioniert

Die Studie dauert für die Teilnehmer/innen insgesamt 6 Monate. Nach einer Einschulungsphase mit drei Terminen im Jänner 2014 wäre die Aufgabe, eine gebrechliche ältere Person 24 Wochen lang 2-mal wöchentlich zu Hause zu besuchen. Diese Treffen dauern jeweils ca. eine Stunde. Aus Gründen der wissenschaftlichen Genauigkeit werden die Buddies zufällig der Versuchs- oder der Kontrollgruppe zugeteilt. Falls ein/e Teilnehmer/in der Versuchsgruppe zugeordnet wird, dann wird pro Treffen gemeinsam ein Bewegungs-und Ernährungsprogramm durchgeführt. Wenn eine Person der Kontrollgruppe zugeordnet wird, dann bestehen die Besuche in den ersten drei Monaten aus psychosozialer Unterstützung, Gedächtnisspielen, etc. Danach kann man in die Versuchsgruppe wechseln und ebenfalls das Bewegungs- und Ernährungsprogramm durchführen. Nach Ablauf der 24 Wochen steht es den Teilnehmern/innen frei, ob sie die Besuche auf freiwilliger Basis (nicht mehr im Rahmen der Studie) fortsetzen möchten oder nicht.

Was es den Teilnehmern/innen zusätzlich bringt

Um auch den Effekt der Teilnahme zu zeigen, werden bei den Teilnehmern/innen zu Beginn, nach 12 Wochen, einem halben Jahr und ggf. 12 Monaten Untersuchungen (Fragebogen, Kraftmessungen, Schrittzähler, Blutabnahme, Bioelektrische Impedanz, z.B. Muskelmasse, Körperwasser u.a.) durchgeführt, die ungefährlich sind und nicht belasten. Ein Zeitaufwand von ca. 1. Stunde wäre dafür jeweils zu rechnen. Durch die Teilnahme an der Studie entstehen keinerlei Kosten. Die Fahrtkosten zu den mangelernährten gebrechlichen Personen werden rückerstattet. Alle Teilnehmer/innen sind für die Dauer ihres Gesundheitsbuddy-Einsatzes haftpflicht- und unfallversichert.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 434 / M: 0664 618 97 03 / E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk