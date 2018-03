AK Wien Vollversammlung (10): WLAN in Öffis und öffentlichen Raum der Stadt Wien ausbauen

Wien (OTS) - Die Vollversammlung der AK Wien verlangt kostenloses WLAN in der Stadt Wien noch stärker auszubauen, als das bisher der Fall ist. Außerdem soll kostenloses WLAN auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien installiert werden.

WLAN ist an Schulen, Unis, in Cafés und Restaurants bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Viele europäische Städte sind dem Trend hin zu mehr Mobilität und Flexibilität gefolgt und haben Möglichkeiten geschaffen, um auf Plätzen und anderen öffentlichen Orten mit mobilen Computern gratis ins Internet einzusteigen.

Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist WLAN keine Seltenheit mehr. Bis zum Ende dieses Jahres stattet die Linz AG alle Schienenfahrzeuge in Linz mit WLAN-Routern aus. Damit können Linzer künftig im gesamten Straßenbahnnetz gratis Internet surfen. Die erste WLAN-Bim wurde bereits 2010 installiert.

Beispielgebend für die Umsetzung von WLAN in öffentlichen Verkehrsmitteln ist auch Madrid. Madrid führte bereits im Herbst 2010 als erste europäische Stadt WLAN in öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Möglich macht das eine Kooperation mit einem Mobilfunkunternehmen. Wien sollte sich ein Beispiel an Linz und Madrid nehmen und möglichst rasch an die Umsetzung von kostenlosem WLAN gehen.

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Doris Strecker

Tel.: (+43-1) 501 65-2677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at