AK Wien Vollversammlung (9): Wiener Stadtwerke müssen im Eigentum der Stadt bleiben

Keine Privatisierung über die Börse

Wien (OTS) - Kein Versilbern des Familieneigentums der Wienerinnen und Wiener: Die Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien spricht sich klar dafür aus, dass die Wiener Stadtwerke zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien bleiben müssen. Die AK Wien lehnt einen Verkauf von Anteilen über die Börse mit Vehemenz ab. Die Stadt Wien muss sich klar gegen Privatisierungsmaßnahmen bekennen.

Seit einigen Monaten häufen sich Beschwerden von MitarbeiterInnen der Wiener Stadtwerke und der ihr unterstehenden Unternehmungen, dass es zu einer Veränderung der Eigentümerverhältnisse kommen könnte.

So heißt es, dass zwischen den Jahren 2017 und 2018 die Stadt Wien Anteile an den Wiener Stadtwerken über die Börse verkaufen will. Auch ein gänzlicher Verkauf sei angedacht. Interessenten soll es vor allem aus Deutschland geben.

Die AK lehnt derartige Privatisierungsmaßnahmen ab und fordert von der Stadt Wien ein klares Bekenntnis.

