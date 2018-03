FA-Schütz: AK-Wien Budgetvoranschlag 2014 von der FA abgelehnt!

Augenmerk endlich auf Anliegen der Arbeitnehmer legen

Wien (OTS/fpd) - So, wie in den letzten Jahren auch, haben die Freiheitlichen Arbeitnehmer heute in der Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer (AK) den Budgetvoranschlag 2014 abgelehnt, teilt die stellvertretende FA-Fraktionsobfrau Angela Schütz mit.

Über die Jahre habe sich gezeigt, dass immer wieder in fast den gleichen Bereichen die von der AK anfangs budgetierten Summen nicht voll ausgeschöpft wurden. Vor allem der Rechts- und Sozialbereich, der Lehrlings- und Jugendschutz sowie der Wirtschaftsbereich sind wesentlich "sparsamer" als vorgesehen. Jene Summen, welche vorallem für nicht erfolgte Studien budgetiert wurden, hätten besser in die Anliegen der Arbeitnehmer, zum Beispiel für vermehrte Personalressourcen betreffend Rechtsprozesse investiert werden können, so Schütz.

Auf der anderen Seite werden, trotz eines anderslautenden Grundsatzbeschlusses, weitere Zuwendungen in Höhe von 90.000 Euro als Subvention aus dem AK Budget an das Theater Akzent bezahlt. Auch die sonstige Kulturförderung erhält fast ein Drittel mehr.

Ein weiterer kritischer Budgetposten betrifft die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit der AK. Für das Wahlkampfjahr 2014 werden über eine Million Euro mehr budgetiert als im Jahr 2012 ausgegeben wurden. Für das Jahr 2013 sind übrigens bis dato erst die Hälfte des aktuellen Budgets verwendet worden. "Ein Schelm, wer da Böses denkt", meint Schütz. (Schluss) hn

