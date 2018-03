AK Wien Vollversammlung (8): Keine Privatisierung der kommunalen Daseinsvorsorge

Wien (OTS) - Die Vollversammlung der AK Wien lehnt Privatisierungen im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge ab. Sie fordert eine Reform des Finanzausgleichsgesetzes, die die Mittel fair verteilt und die Kompetenzaufteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden klar regelt sowie eine Reform der Grundsteuer.

Bis vor kurzem galt die Idee der Liberalisierung und der Privatisierung im Bereich öffentlicher Leistungen geradezu als Allheilmittel. Höhere Effizienz, niedrigere Preise, qualitativ höherstehende Leistungen und bessere KundInnenbeziehungen wurden versprochen, wenn es an den Ausverkauf kommunaler Dienste an meist international tätige Großkonzerne ging. Vermeintlich wegfallende Kosten bzw. erzielte Verkaufserlöse sollten zur Sanierung maroder Gemeindebudgets beitragen.

Mittlerweile ist deutliche Ernüchterung eingetreten. In Paris und Berlin wird die Wasser-versorgung zähneknirschend rekommunalisiert. Höhere Preise, unterkapitalisierte Infrastruktur und damit einhergehende qualitativ schlechtere Versorgung sowie schlechtere Arbeitsbedingungen haben dafür den Ausschlag gegeben. Wenig positive Erfahrungen werden auch im Zusammenhang mit der Privatisierung von vormals in öffentlicher Hand befindlichen Krankenhäusern oder liberalisierten Verkehrsnetzen berichtet. Sehr schlecht sind die Erfahrungen bei privatisierten, kommunalen Energieversorgern.

In Österreich gibt es besonders schlechte Erfahrungen mit der Privatisierung von Bundes-Wohnungen. Die MieterInnen zahlen hier immer einen hohen Preis: Entweder als AltmieterInnen mit Verschlechterungen beim Wohnumfeld und damit ihrer Lebensqualität, oder als NeumieterInnen über deutlich höhere Mieten.

Bei der Wiener Volksbefragung 2013 sprachen sich mehr als 87 % der WienerInnen dafür aus, dass kommunale Betriebe zum Beispiel in den Bereichen "Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Energie, Spitäler, Gemeindewohnbauten und öffentliche Verkehrsmittel vor einer Privatisierung geschützt werden".

Die Vollversammlung der AK Wien fordert deshalb:

+ Keine Privatisierungen im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge.

+ eine Reform des Finanzausgleichsgesetzes im Sinne einer fairen Mittelaufteilung durch einen aufgabenorientierten Finanzausgleich und eine klare Kompetenzaufteilung zwischen den Gebietskörperschaften.

+ eine Reform der Grundsteuer

