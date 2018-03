AK Wien Vollversammlung (2) - Dringliche Resolution für ein starkes öffentliches Pensionssystem

Jüngeren nicht weismachen, ihre Pension sei unfinanzierbar - Beschäftigung Älterer mit Bonus-Malus-System sichern

Wien (OTS) - "Wir werden nicht zulassen, dass man die Jüngeren hinters Licht führt und ihnen weismacht, ihre Pensionen seien unfinanzierbar." Die AK Wien Vollversammlung wendet sich heute in einer einstimmigen Resolution gegen die Panikmache punkto Pensionen. Seriöse Langzeitberechnungen, so die Resolution, belegen, dass es schlicht und einfach nicht stimmt, dass weitere Einschnitte in die Pensionen notwendig sind. In einem eigenen Antrag setzt sich die Vollversammlung für ein Bonus-Malus-System zur Förderung der Beschäftigung Älterer ein.

Vor allem die Betriebe müssen endlich mehr Arbeitsplätze für die Älteren zur Verfügung stellen, so die Resolution. Die Vollversammlung kritisiert, dass viele Unternehmen plan-mäßig Ältere abbauen. Um die Beschäftigung Älterer zu fördern, fordert die Vollversammlung ein Bonus-Malus-System für Betriebe. Betriebe, die Ältere beschäftigen, sollen belohnt werden. Betriebe, die das nicht tun, sollen einen Malus bezahlen. Gleichzeitig braucht es eine Förderung älterer ArbeitnehmerInnen für den Umstieg auf leichtere Tätigkeiten im Betrieb.

Ziel des Bonus-Malus-Systems soll die Erhöhung der innerbetrieblichen Beschäfti-gungsquoten der 55- bis 64-Jährigen von derzeit 9 Prozent bis 2016 auf 13 Prozent und bis 2020 auf 16 Prozent sein. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 betrug der Anteil der 55- bis 64-Jährigen an den 15- bis 64-Jährigen in Österreich 17,6 Prozent, bis zum Jahr 2020 wird er auf 21,6 Prozent ansteigen.

Unternehmen mit 20 oder mehr ArbeitnehmerInnen sollen auf je 10 Beschäftigte min-destens eine Person ab 55 Jahren beschäftigen. Zusätzlich sollen Unternehmen mit 30 oder mehr ArbeitnehmerInnen auf je 30 Beschäftigte mindestens eine Person ab 60 Jah-ren beschäftigen. In Summe müsste so ein Betrieb mit 100 Beschäftigten 13 Personen (13 Prozent) zwischen 55 und 64 beschäftigen.

Wird die Quote nicht erfüllt, ist für jede Person, die zu beschäftigen wäre, ein Integrationsbeitrag (Malus) zu zahlen. Betriebe, die ArbeitnehmerInnen ab 50 Jahren einstellen und sie durchgehend beschäftigen, erhalten jährlich im Nachhinein eine Prämie (Bonus).

Daraus ergibt sich ein Beschäftigungspotenzial von rund 55.000 Arbeitsplätzen.

