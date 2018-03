ORF nimmt "Undercover Boss"-Folge mit G4S-CEO vorläufig aus dem Programm

Wien (OTS) - Der ORF hat die für Mittwoch, den 20. November 2013, um 20.15 Uhr, in ORF eins geplante Folge von "Undercover Boss" mit G4S-CEO Matthias Wechner aus dem Programm genommen und strahlt die Episode vorerst nicht aus. Stattdessen ist in an diesem Tag jene Folge mit dem CEO der Baufirma ELK, Erich Weichselbaum, zu sehen.

Das Unternehmen G4S wurde im März 2013 eingeladen, am Unterhaltungsformat "Undercover Boss" teilzunehmen. Die Folge wurde bereits im Sommer aufgezeichnet. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat diese Woche bekanntgegeben, dass ein Abschlussbericht zu Vorwürfen wegen Falschverrechnung vorliegt. Diese Vorwürfe können im bereits aufgezeichneten Unterhaltungsformat nicht mehr thematisiert werden. Ein Factual-Entertainment-Format mit Verkleidung oder Maskerade parallel zu sachlicher Aufklärung ist unangebracht. Die Folge wird daher vorerst aus dem Programm genommen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at