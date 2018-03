FSG-Anderl an FA: In der Familienpolitik braucht es Sachkenntnis, nicht Polemik

Wien (OTS/FSG) - "Wer bei der Debatte um gute Familienförderung Kinder und Haustiere in einem Zusammenhang nennt, entlarvt sich selbst als unsachlich und bar jeder Fachkenntnis", sagt die FSG-Frauenvorsitzende Renate Anderl zur heute veröffentlichen Polemik der Freiheitlichen ArbeitnehmerInnen. "Wer sich sachkundig mit Familienpolitik beschäftigt, weiß: Eine Ausdehnung der Karenzzeit bedeutet für Frauen: lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt und am Ende Altersarmut in der Pension." Deshalb engagiert sich die FSG für eine Familienpolitik, die eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorsieht. "Natürlich entscheiden am Ende die Eltern, wie lange er oder sie in Karenz geht. Aber wir kämpfen dafür, Eltern echte Wahlfreiheit zu bieten. Das geht nur mit einem guten Kinderbetreuungsangebot."

