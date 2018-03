22. November 2013 - OPEN DAY: FH Technikum Wien präsentiert neuen Bachelor Maschinenbau

Wien (OTS) - Die Fachhochschule Technikum Wien startet im Herbst 2014 den neuen Bachelor-Studiengang Maschinenbau. Alles Wissenswerte über diesen und 28 weitere technische Studiengänge erfahren Interessierte beim OPEN DAY an Österreichs größter rein technischer Fachhochschule.

Neuer Bachelor-Studiengang Maschinenbau

Ab Herbst 2014 bietet die FH Technikum Wien den neuen Bachelor-Studiengang Maschinenbau an. Sechs Semester lang werden neben Grundlagenfächern wie Mathematik und Mechanik angewandte Fächer wie Konstruktionslehre und Fertigungstechnik unterrichtet. Praktische Fertigkeiten werden in speziell für den Studiengang eingerichteten Labors und Werkstätten erlernt und beim verpflichtenden Berufspraktikum vertieft. Abgerundet wird der Studiengang durch Vorlesungen in Wirtschaft, Recht und persönlichkeitsbildenden Fächern. Auf Fachhochschul-Ebene gibt es in Wien kein vergleichbares Ausbildungskonzept.

Eine Bedarfs- und Akzeptanzstudie der FH Technikum Wien zeigt, dass Absolventinnen und Absolventen in Bereichen wie der Sachgütererzeugung, der Energie- und Wasserversorgung oder auch im Bauwesen besonders gefragt sein werden. Vor allem das Segment der Reparatur und Installation von Maschinen wuchs trotz Finanzkrise in den letzten Jahren deutlich an. Dem Mangel an qualifizierten Fachkräften in diesem Bereich tritt die Fachhochschule Technikum Wien mit dem Bachelor-Studiengang Maschinenbau entgegen.

Ein Einstieg ins dritte Semester ist für Absolventinnen und Absolventen einer HTL mit Schwerpunkt Maschinenbau möglich.

OPEN DAY - FH Technikum Wien sehen & erleben

Die FH Technikum Wien bietet 11 Bachelor- und 17 Master-Studiengänge, über die sich Besucherinnen und Besucher am Freitag, 22. November beim OPEN DAY informieren können. Alle Fragen zu Lehrinhalten, Zugangsvoraussetzungen oder Anmelde- bzw. Aufnahmeverfahren werden beantwortet.

Technik "live" zu erleben steht an diesem Tag ebenfalls im Vordergrund. Führungen durch das Haus geben Einblicke in die verschiedenen Speziallabors an der FH Technikum Wien. Wie Zellen kultiviert werden und wie man sie in der Geweberegeneration einsetzen kann, erfahren Interessierte zum Beispiel im Zellkultur-Labor. Im GameLab wird ein Computerspiel präsentiert, das im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der FH Technikum Wien entwickelt wurde und im Embedded ArT-Labor wird gezeigt, wie moderndes Wohnen durch die Anwendung von Informations-Technologie in Zukunft aussehen wird. Zehn weitere Labors aus den Bereichen Life Sciences Technologies, Embedded Systems und Information Technologies zeigen am OPEN DAY, wie spannend Technik sein kann.

Vorträge

Im Rahmen eines breit gefächerten Vortragsprogramms werden nicht nur einzelne Studiengänge näher vorgestellt, sondern auch die neuesten Trends im Bereich Erneuerbare Energie, in der Telekommunikation, in der Robotik oder im Bereich Sportgerätetechnik präsentiert.

Nähere Informationen zum Vortragsprogramm:

www.technikum-wien.at/openday

Der OPEN DAY findet am Freitag, 22. November 2013, in der Zeit von 11.00 bis 19.00 Uhr an der FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien, statt. Während der Veranstaltung wird Kinderbetreuung angeboten.

Fachhochschule Technikum Wien

Mit bisher rund 6.800 AbsolventInnen und etwa 3.300 Studierenden ist die Fachhochschule Technikum Wien Österreichs größte rein technische FH. Das Studienangebot umfasst aktuell 12 Bachelor- und 17 Master-Studiengänge, die in Vollzeit, berufsbegleitend und/oder als Fernstudium angeboten werden. Acht Studiengänge werden in englischer Sprache abgehalten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird an der FH Technikum Wien auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. AbsolventInnen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle. Der Bereich Forschung & Entwicklung an der FH Technikum Wien ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und konzentriert sich aktuell auf vier Schwerpunkte:

eHealth, Embedded Systems, Erneuerbare Energie und Tissue Engineering. Die FH Technikum Wien wurde 1994 gegründet und erhielt im Jahr 2000 als erste Wiener Einrichtung Fachhochschulstatus. Seit 2012 ist sie Mitglied der European University Association (EUA). Sie ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. www.technikum-wien.at

