Landau nimmt künftige Regierung sozialpolitisch in die Pflicht

Neuer Caritas-Präsident stellt Forderungen an Politik

Wien, 13.11.13 (KAP) Caritas muss unbequem sein, weil sie als "Nächstenliebe ohne Wenn und Aber" den "Finger in gesellschaftliche Wunden" zu legen hat. Das betonte der neue Caritas-Präsident Michael Landau im Gespräch mit "Kathpress". In die Pflicht nahm er auch die künftige Regierung. Denn Landau befürchtet, dass die sozialen Auswirkungen der Wirtschaftskrise zunehmen werden. "Armutsbekämpfung und -vermeidung muss deshalb einen ganz hohen Stellenwert auch im Regierungsprogramm haben", appellierte der neue Caritas-Präsident. Zukünftige Aufgaben könnten nur bewältigt werden, wenn "wir zusammenstehen und auf die Schwächsten nicht vergessen".

Eine "Mutinjektion für die österreichische Politik" sei ebenso gefordert wie die Bereitschaft und Fähigkeit, Visionen zu entwickeln. Es brauche eine breit geführte Diskussion über die Frage, "ob wir eine Gesellschaft wollen, in der zunehmend mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie den Alltag aus eigener Kraft bewältigen können, oder ob wir eine Gesellschaft wollen, in der Menschen füreinander Verantwortung übernehmen", so Landau. Es gehe nicht um Neiddebatten, die immer fruchtlos seien, sondern darum, den Blick zu schärfen für die Aufgabe, Not und Ungerechtigkeit von ihren Ursachen her zu bekämpfen.

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird laut Landau auch hierzulande zunehmend größer, wenngleich Österreich grundsätzlich über einen "guten Grundwasserspiegel der Mitmenschlichkeit und der Nächstenliebe" verfüge. Wichtige gesellschaftspolitische Themen seien auch die "Not der Einsamkeit" sowie die Zukunftsthemen Pflege und Bildung. In diesem Zusammenhang hofft der neue Caritas-Präsident, "dass es rasch zu einer handlungsfähigen Regierung kommt", die diese Probleme auch angeht.

