VP-Juraczka ad Wiener Wohnen Skandal: Alle Geschädigten haben ein Anrecht auf Abgeltung

Wien (OTS) - "Auch nach der heutigen Bekanntgabe der Ermittlungsergebnisse durch Wohnbaustadtrat Ludwig bleiben noch viele Fragen offen. Warum hat man so lange zugewartet, wenn doch die Vorwürfe seit August 2012 bekannt waren? Und warum werden nicht alle Wohnungen überprüft, wenn doch jetzt nachgewiesen wurde, dass ohne entsprechende Arbeiten Leistungen verrechnet wurden", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion.

Manfred Juraczka: "Alle Mieter von Wiener Wohnen, die durch die Firma geschädigt wurden, haben ein Anrecht darauf, dass die Schäden beseitigt bzw. voll abgegolten werden. Es ist die Pflicht von Wohnbaustadtrat Ludwig, für die Interessen der Mieterinnen und Mieter zu kämpfen. Und es müssen auch auf Seiten von Wiener Wohnen alle Vorkehrungen getroffen werden, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen. Die "Trockenlegung des Sumpfes" bei Auftragsvergaben von Wiener Wohnen darf nicht auf halbem Wege stecken bleiben."

